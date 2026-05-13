Vídeo: jacaré é resgatado antes de tentar atravessar a BR-232, no Curado, Zona Oeste do Recife
O jacaré, com cerca de dois metros, foi avistado, na beira da pista da BR-232, por motociclistas que acionaram a Polícia Rodoviária Federal, na noite desta terça-feira
Publicado: 13/05/2026 às 08:11
Jacaré foi resgatado a poucos metros da BR-232, no Curado (DIVULGAÇÃO/PRF)
Por pouco, um jacaré, com cerca de dois metros, não foi atropelado no Curado, na zona oeste do Recife. O animal foi resgatado a poucos metros da pista da BR-232, na noite desta terça-feira (12).
O animal foi encontrado por dois motociclistas, que acionaram a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para prestar apoio.
Ao chegar no local, próximo ao viaduto da Avenida Abdias de Carvalho, os policiais avistaram o jacaré que havia sido contido pelos condutores para não cruzar a pista.
Em seguida, a Companhia Independente de Policiamento do Meio Ambiente da Polícia Militar (CIPOMA-PM) e o Corpo de Bombeiros foram acionados e conseguiram capturar o animal.
O jacaré, com cerca de dois metros, foi encaminhado pela polícia ambiental para ser avaliado e devolvido à natureza.