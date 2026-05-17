Três pessoas morrem após desabamento de prédio em Salvador

Além das três mortes, outras três pessoas foram resgatadas com vida

Corpo de último desaparecido é encontrado após desabamento de prédio em Salvador (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) encontrou, durante a madrugada deste domingo, 17, o corpo do último desaparecido após o desabamento de um prédio de quatro andares na região de Baixa das Pedrinhas, em Salvador. Com isso, subiu para três o número de mortos na tragédia ocorrida no fim da tarde de sábado, 16.

Segundo os bombeiros, o corpo foi retirado dos escombros e deixado sob responsabilidade do Departamento de Polícia Técnica (DPT), que fará a identificação e os demais procedimentos legais. As identidades das vítimas ainda não haviam sido divulgadas até a última atualização.

Além das três mortes, outras três pessoas foram resgatadas com vida após o colapso da estrutura.

“Essa foi uma operação de muita complexidade. O colapso de um prédio de quatro pavimentos gera muitos escombros. As buscas foram feitas de forma ordenada, esquadrinhando as áreas”, afirmou o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, coronel Aloisio Fernandes.

Cerca de 30 bombeiros participaram da operação de resgate, que contou com um cachorro farejador da corporação. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Defesa Civil de Salvador (Codesal), da Polícia Militar da Bahia (PMBA) e da Polícia Civil também atuaram no local.

No sábado, uma das vítimas fatais havia sido retirada logo após o desabamento. A segunda foi encontrada soterrada por volta das 21h30. Desde então, os bombeiros mantinham buscas pelo último desaparecido.

O desabamento também provocou interrupção no fornecimento de energia elétrica na região. Segundo a Neoenergia Coelba, a queda do edifício atingiu dois postes da rede elétrica e deixou 51 unidades consumidoras sem energia.

“Por questões de segurança, os serviços de recomposição da rede e normalização do fornecimento só poderão ser concluídos após a liberação da área pelo Corpo de Bombeiros e pela Codesal”, informou a concessionária em nota no sábado.