Esportes da Sorte renova com Parintins

O apoio da marca a grandes festivais populares demonstra sua dedicação na valorização da identidade cultural brasileira (Divulgação/Esportes da Sorte)

O Esportes da Sorte anunciou a renovação do patrocínio oficial ao Festival Folclórico de Parintins para a edição de 2026. Marcado para ocorrer entre os dias 26 e 28 de junho, o evento integra a estratégia da marca de fortalecimento de manifestações culturais brasileiras e de incentivo à economia criativa regional.

A continuidade da parceria ocorre após um ciclo de integração cultural promovido pela empresa ao longo do último ano. Em 2026, o grupo levou referências artísticas do Festival de Parintins ao Carnaval do Recife ao convidar o artista plástico amazonense Iran Martins para assinar a cenografia do carro alegórico da marca no Galo da Madrugada. O projeto incorporou mecanismos de movimento e elementos estéticos inspirados no universo dos bumbás à linguagem visual do frevo.

Mais do que exposição de marca, o investimento em Parintins faz parte de uma estratégia de posicionamento voltada à valorização da identidade cultural brasileira e ao fortalecimento de iniciativas com forte vínculo regional.

A empresa acredita que o apoio a grandes festivais populares é um pilar fundamental para consolidar sua presença no dia a dia do público brasileiro, unindo entretenimento e tradição de forma autêntica.

“Nossa presença em Parintins vai além de uma ação de marca. É um compromisso com a valorização da cultura brasileira e com os profissionais que movimentam essa engrenagem criativa. Ao aproximar referências do Festival de Parintins do Carnaval do Recife, mostramos como diferentes expressões culturais do país podem dialogar e gerar novas conexões. Queremos seguir ampliando esse impacto e contribuindo para que a tradição dos bumbás continue fortalecida”, afirma Marcela Campos, vice-presidente do Grupo Esportes Gaming Brasil, detentor da marca Esportes da Sorte.

Crescimento econômico e novo Bumbódromo

A expectativa é de que o Festival de Parintins 2026 movimente cerca de R$ 193,2 milhões, crescimento estimado em 5% em relação à edição anterior. A projeção também inclui aproximadamente 30 mil postos de trabalho diretos e indiretos, além da presença de cerca de 126 mil turistas.

O público será recebido no novo Bumbódromo, estrutura moderna com capacidade para até 25 mil pessoas por dia e que passa a integrar a expansão do festival nos próximos anos, consolidando o Amazonas como um dos principais polos de turismo cultural do país. O Esportes da Sorte reafirma, assim, seu papel como grande entusiasta da arte nacional.

