As primeiras informações são de que um urubu bateu na hélice do avião, que acabou caindo

Avião cai no Pará e piloto é encontrado vivo após mais de 24 horas de buscas. (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar do Pará)

O piloto da aeronave de pequeno porte que caiu na Região Metropolitana de Belém, no Pará, foi encontrado neste sábado, 16 após mais de 24 horas de buscas do Corpo de Bombeiros Militar. Altevir Edson, de 72 anos, recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado para o hospital.

As primeiras informações são de que um urubu bateu na hélice do avião, que acabou caindo em uma região de mata densa.

A operação de busca e resgate incluiu cães, drone e uma aeronave e o piloto foi encontrado a aproximadamente dois quilômetros de distância do local da queda do avião.

“Ele foi encontrado desorientado, com muitas escoriações e restrição de mobilidade. Fizemos o resgate improvisado e conseguimos transportá-lo para uma área com população e depois levamos para a unidade de saúde”, disse o tenente-coronel Abedolins Xavier, do Corpo de Bombeiros Militar do Pará.