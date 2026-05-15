PF aponta que Cláudio Castro atuou para favorecer esquema bilionário do Grupo Refit

Relatório enviado ao STF indica que o governador do Rio de Janeiro agiu de forma decisiva para proteger interesses da refinaria

Governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PABLO PORCIUNCULA / AFP)

A Polícia Federal (PF) apontou, em relatório encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF), que o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), teve uma atuação decisiva para proteger e favorecer os interesses do Grupo Refit, de propriedade do empresário Ricardo Magro. As conclusões fazem parte das investigações da Operação Sem Refino, deflagrada nesta sexta-feira (15).

A operação mira um esquema suspeito de movimentar quantias bilionárias por meio de fraudes, lavagem de dinheiro e corrupção no setor de combustíveis. Durante a ação policial, Cláudio Castro foi alvo de mandados de busca e apreensão. Já o empresário Ricardo Magro teve um mandado de prisão expedido pela Justiça.

Segundo os investigadores, a atuação de Castro teria ocorrido diretamente em benefício do conglomerado. O caso segue sob análise do STF devido ao foro por prerrogativa de função do governador.