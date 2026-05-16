Domingo deve ser de pancadas de chuva em boa parte do Nordeste, diz Inmet

Acumulados das chuvas entre Maranhão e Pernambuco podem chegar a 50mm neste domingo (17), de acordo com a previsão do Inmet

Inmet também alertou sobre a possibilidade de fortes chuvas e ventos fortes em vários estados do país (Rafael Vieira/DP Foto)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou neste sábado (16) que a previsão nacional é de chuvas na região Norte, boa parte do Nordeste, do Sul e do Sudeste. O Nordeste, neste domingo (17), deve registrar pancadas de chuva a partir da tarde, principalmente entre o Maranhão e Pernambuco. Nessas áreas, os acumulados podem chegar a 50mm. Chuvas isoladas podem ocorrer no Sul do Maranhão, centro do Piauí, centro-sul de Alagoas, Sergipe e Leste da Bahia.

As chuvas se concentram no litoral da Bahia durante a segunda-feira (18). Pancadas também atuam entre o litoral do Maranhão e do Piauí, avançando para o interior maranhense.

O Instituto também alertou sobre a possibilidade de fortes chuvas e ventos fortes em vários estados. Amapá, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte, Roraima e São Paulo têm alerta laranja de Perigo - o que indica riscos significativos, com ventos de até 100 km/h e chuvas volumosas.

Veja abaixo como fica o tempo nas demais regiões:

Norte

Domingo (17) as temperaturas variam entre 21 °C no Acre e 35 °C no Sudeste do Pará. Pancadas de chuva atuam em quase toda a região, com maiores acumulados entre o Nordeste de Roraima e Sudoeste do Pará. No Sudeste do Pará e Centro-Norte do Tocantins a chuva tende a ser mais fraca e isolada.

Já na segunda (18), chuvas mais intensas se concentram no Sudeste do Amazonas, Sul de Rondônia e em todo o estado do Amapá, com possibilidade de descarga elétrica. Nas áreas restantes, a previsão é de chuva fraca e passageira.

Centro-Oeste

O monitoramento do Inmet indica pancadas de chuva isoladas no Oeste de Mato Grosso e grande parte de Mato Grosso do Sul ao longo do domingo (17). No Distrito Federal, o tempo segue estável. Já em Goiás, a chuva deve ocorrer de forma isolada no Sul do estado.

O cenário se repete na segunda (18), mas com chuvas mais espalhadas para o Sul de Mato Grosso do Sul.

Sudeste

No domingo (17), as chuvas ficam mais intensas no Sul de São Paulo, principalmente durante a noite.

Os temporais continuam intensos no estado e no Sul do Rio de Janeiro na segunda (18). Já o centro-norte de Minas Gerais e o Norte do Espírito Santo seguem com tempo estável.

Sul

A instabilidade avança para Santa Catarina e grande parte do Rio Grande do Sul no domingo (17). A previsão do Inmet indica que os volumes chegam até 70 mm no centro-oeste do Paraná. Somente o extremo Sudoeste gaúcho deve ter tempo firme.

Na segunda-feira (18), a chuva se intensifica entre o centro e o Norte do Paraná. As pancadas podem ocorrer com forte intensidade e em curto período de tempo, acompanhadas de descargas elétricas. A previsão de chuva se estende para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas com menores acumulados.

