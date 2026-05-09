Avião sai da pista após pousar no aeroporto de Salvador

O avião é operado pela Gol e estava a serviço da empresa Mercado Livre, segundo confirmou a companhia aérea.

O site FlightAware registra que o pouso aconteceu às 7h29. (Reprodução/Redes sociais)

Um Boeing de transporte de cargas saiu da pista após o pouso no Aeroporto Internacional de Salvador (SSA), na manhã deste sábado 9. O avião é operado pela Gol e estava a serviço da empresa Mercado Livre, segundo confirmou a companhia aérea.

De acordo com a Gol, a aeronave cargueira saiu do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com destino a Salvador, e saiu da pista após o pouso. "As causas estão sendo investigadas e a GOL vem colaborando com as autoridades", disse a empresa.

Dados da Estação Meteorológica Mussurunga, que fica perto do aeroporto de Salvador, registraram chuva de baixa intensidade na madrugada e manhã deste sábado.

Segundo a Gol, a aeronave está na área de segurança do aeroporto. A empresa informou que os tripulantes responsáveis pelo voo se encontram bem, sem ferimentos.

O site FlightAware registra que o pouso aconteceu às 7h29. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a pista molhada e o avião parado em uma área de gramado ao lado da área de pouso.

A concessionária que administra o Aeroporto Internacional de Salvador foi procurada, mas não retornou o contato.

