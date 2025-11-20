EDS concorre a prêmio Confut NE 2025

Reconhecimento na categoria Patrocinador Destaque do Prêmio Confut NE reforça compromisso com desenvolvimento e integridade no esporte

A indicação reflete o comprometimento do Esportes da Sorte em transformar o patrocínio esportivo em uma relação de longo prazo (Divulgação/Esportes da Sorte)

O Esportes da Sorte, uma das principais casas de apostas esportivas do Brasil, concorre ao Prêmio Confut NE 2025, uma das mais relevantes premiações do futebol nordestino, na categoria Patrocinador Destaque.

A indicação reconhece o impacto e a consistência das ações da marca na região, onde mantém presença sólida por meio do apoio a clubes como Ceará e Náutico, além de eventos e iniciativas que fortalecem o esporte como ferramenta de inclusão e desenvolvimento social.

Para o CEO do Esportes Gaming Brasil, Darwin Filho, a indicação reflete o comprometimento do Esportes da Sorte em transformar o patrocínio esportivo em uma relação de longo prazo com clubes e torcedores.



“Estar entre os indicados é um reconhecimento do trabalho que desenvolvemos em parceria com o futebol nordestino. Nosso propósito vai além da exposição de marca. Queremos contribuir para o fortalecimento da estrutura esportiva e valorizar a cultura que o futebol representa na região”, afirma o executivo.



Nos últimos anos, o Esportes da Sorte consolidou-se como um dos principais apoiadores do futebol brasileiro, com investimentos em clubes de todas as regiões, além de patrocínios a competições, festas populares e ações de impacto social.



No Nordeste, a marca mantém parcerias com clubes tradicionais e apoia iniciativas locais de incentivo ao esporte e ao entretenimento responsável, reforçando seu papel como agente de fomento econômico e social.



Realizado desde 2019, o Prêmio Confut NE celebra os profissionais, marcas e instituições que mais contribuem para o crescimento e a inovação do futebol nordestino.



A edição de 2025 conta com 24 categorias, distribuídas entre as áreas de gestão, marketing, inovação e responsabilidade social. A votação popular está aberta até 29 de novembro, pelo site confutnordeste.com.br, e os vencedores serão anunciados em 4 de dezembro, durante a conferência Confut Nordeste 2025, no RecifeExpoCenter.