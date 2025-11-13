Por ter se apresentado de forma espontânea três dias após o crime, ele não pôde ser preso em flagrante

Homem é demitido após agredir colega de trabalho com capacete. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um homem foi demitido após ser filmado por câmeras de segurança agredindo uma colega de trabalho, de 38 anos, com um capacete, em Salvador, na Bahia. As agressões aconteceram em um condomínio no último sábado (8) e a demissão do homem foi confirmada pela empresa na terça-feira (11).

Não há informações sobre o nome e o estado de saúde da vítima, que registrou queixa na delegacia. O suspeito, identificado como Diego Silva, se apresentou à polícia para prestar depoimento e foi liberado.

Por Diego ter se apresentado de forma espontânea três dias após o crime, ele não pôde ser preso em flagrante. O suspeito será investigado por lesão corporal dolosa.

No vídeo, é possível ver Diego agredindo a mulher com um capacete cinco vezes enquanto ela, surpreendida pelo ataque, tenta se defender. Depois, o homem recolhe seus pertences para sair da sala e ainda atinge a mulher com um tapa.

De acordo com o G1, o síndico do prédio afirmou que o motivo da agressão teria sido após ela não permitir que ele entrasse no local de moto pela contramão.