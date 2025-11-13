Caminhão carregado de espelhos segue tombado em Olinda; agentes do DER-PE orientam motoristas

O veículo carregava, aproximadamente, uma tonelada de espelhos quando tombou sob o viaduto do bairro de Ouro Preto, em Olinda, no Grande Recife

Caminhão tombou na PE-15 e espalhou carga de espelhos quebrados pela pista (Reprodução/TV Guararapes)

O caminhão carregado de espelho tombando na manhã desta quinta-feira (13) na rodovia PE-015, em Olinda, no Grande Recife, permanece no local. Equipes do Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE) estão na área desde as primeiras horas do dia, realizando o isolamento do trecho e orientando o trânsito.

De acordo com o DER-PE, o acidente aconteceu por volta das 5h44, na curva do retorno sob o viaduto do bairro de Ouro Preto. O veículo transportava aproximadamente uma tonelada de espelhos quando tombou, espalhando parte da carga sobre a pista.

O motorista, que não teve a identidade revelada, e apresentou apenas ferimentos leves, seguiu para uma unidade de saúde da região. Técnicos do DER-PE redirecionaram o tráfego por rotas alternativas para reduzir o congestionamento na via.

O órgão informou que continua com equipe monitorando o fluxo de veículos e apoiando a remoção do caminhão e do material derramado na pista.