Caminhão carregado de espelhos segue tombado em Olinda; agentes do DER-PE orientam motoristas
O veículo carregava, aproximadamente, uma tonelada de espelhos quando tombou sob o viaduto do bairro de Ouro Preto, em Olinda, no Grande Recife
Publicado: 13/11/2025 às 10:49
Caminhão tombou na PE-15 e espalhou carga de espelhos quebrados pela pista (Reprodução/TV Guararapes)
O caminhão carregado de espelho tombando na manhã desta quinta-feira (13) na rodovia PE-015, em Olinda, no Grande Recife, permanece no local. Equipes do Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE) estão na área desde as primeiras horas do dia, realizando o isolamento do trecho e orientando o trânsito.
De acordo com o DER-PE, o acidente aconteceu por volta das 5h44, na curva do retorno sob o viaduto do bairro de Ouro Preto. O veículo transportava aproximadamente uma tonelada de espelhos quando tombou, espalhando parte da carga sobre a pista.
O motorista, que não teve a identidade revelada, e apresentou apenas ferimentos leves, seguiu para uma unidade de saúde da região. Técnicos do DER-PE redirecionaram o tráfego por rotas alternativas para reduzir o congestionamento na via.
O órgão informou que continua com equipe monitorando o fluxo de veículos e apoiando a remoção do caminhão e do material derramado na pista.