Ex-nora de Lula atuou para liberar recursos do MEC a empresa suspeita, indica PF
Publicado: 13/11/2025 às 09:21
A ex-nora do presidente Lula (PT), Carla Trindade, foi alvo de busca e apreensão da Polícia Federal nesta quarta-feira (12). Segundo as investigações, Carla teria atuado para liberar valores a uma empresa suspeita de fraudes em licitações e desvio de dinheiro público no Ministério da Educação (MEC).
A Life Tecnologia Educacional recebeu aproximadamente R$ 70 milhões em contratos de fornecimento de livros didáticos e kits para prefeituras de São Paulo.
A Controladoria-Geral da União (CGU) e a Polícia Federal suspeitam que os contratos eram superfaturados. A PF acredita que os valores eram desviados e enviados a empresas de fachada.
Carla foi casada com Marcos Cláudio Lula da Silva, filho adotivo do primeiro casamento do presidente com Marisa Letícia.
* Com informações do Uol e do G1.