Genial/Quaest: Lula lidera mas vê distância para adversários encolher após polêmica da segurança

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Ricardo Stuckert / PR)

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 13, indica que, embora a distância entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e seus principais adversários tenha diminuído, o presidente segue numericamente à frente em todos os cenários de segundo turno testados para 2026. Na disputa contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), por exemplo, distância recuou de 12 para 5 pontos percentuais.

O único cenário em que há empate técnico é contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), por 42% a 39%, ante 46% a 36% em outubro, movimento que reflete o estreitamento observado também nas disputas contra outros potenciais concorrentes. Contudo, Bolsonaro está inelegível e não poderá concorrer em 2026.

O levantamento foi feito entre 6 e 9 de novembro, em entrevistas presenciais com brasileiros de 16 anos ou mais. No total, foram ouvidas 2.004 pessoas. A margem de erro estimada é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, dentro de um nível de confiança de 95%. É a primeira pesquisa desde a megaoperação no Rio de Janeiro que gerou um forte debate sobre segurança pública.

Além do cenário com Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar, Lula também aparece cinco pontos porcentuais à frente nos confrontos diretos com o ex-ministro e ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PSDB), com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e com o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD). Nesse sentido, o presidente mantém vantagem numérica, embora menor: 38% (41% em outubro) a 33% (eram 32%) contra Ciro, 41% (antes 45%) a 36% (33%) diante de Tarcísio e 40% (44% anteriormente) a 35% (31%) frente a Ratinho Jr.

Contra o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), Lula marca 43%, enquanto o mineiro ganha fôlego, sobe quatro pontos e chega a 36%. No confronto com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), o placar é de 42% a 35%. Já diante da ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL), o petista aparece com 44% a 35%.

Nos cenários envolvendo o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD) Lula mantém vantagem mais confortável: 43% a 33% e 41% a 28%, respectivamente. Em hipótese que testa o influenciador e líder do partido Missão, Renan Santos, o presidente registra 42%, ante 25% do adversário.

No primeiro turno, Lula também lidera todos os cenários testados. No arranjo em que se testa o capitão reformado, o presidente aparece com 32%, seguido por Bolsonaro (27%), Ciro Gomes (8%) e Ratinho Jr. (7%). Em outra configuração, marca 31%, ante 18% de Michelle Bolsonaro, 10% de Ratinho Jr. e 9% de Ciro. A vantagem se mantém quando outros nomes são incluídos: 35% frente a 16% de Tarcísio, 12% de Ciro e 5% de Zema; e 32% contra 15% de Eduardo Bolsonaro, 10% de Ratinho Jr. e 10% de Ciro.

Em um cenário que reúne Lula, Tarcísio e Eduardo, o petista figura 38%, seguido por 20% do governador e 18% do parlamentar. Enquanto o chefe do Executivo paulista é o favorito do Centrão para a disputa ao Planalto, Eduardo tem dito que pode concorrer em 2026 mesmo que seja "para perder".

Em outros cenários testados pela pesquisa, Lula registra: 36% diante de 22% do filho “03” de Bolsonaro e 18% de Ratinho Jr.; 38% contra 24% do parlamentar e 12% de Zema; 39% ante 24% de Eduardo e 11% de Caiado; e 39% frente a 27% de Eduardo e 6% de Renan Santos. Há ainda um cenário que reúne Tarcísio (21%) e Caiado (7%), no qual o presidente mantém 39%.

O levantamento indica que o debate sobre segurança pública no País e interrompeu a recuperação da popularidade de Lula, ou seja, a megaoperação policial no Rio de Janeiro e a fala do petista sobre traficantes e usuários de droga em Jacarta, na Indonésia.

A desaprovação ao governo passou de 49% para 50%, enquanto a aprovação recuou de 48% para 47%, na primeira oscilação negativa nas avaliações desde maio. O resultado reflete a ligeira queda do presidente na pesquisa eleitoral.