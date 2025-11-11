Ação ocorre no estado de Pernambuco e em mais cinco estados; Ao todo foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão domiciliar

Pernambuco na mira da Operação interestadual deflagrada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro (Divulgação/Polícia Civil do Rio de janeiro)

Núcleos envolvidos na produção e distribuição de bebidas alcoólicas falsificadas são alvo da fase interestadual da Operação Poison Source Brasil, da Polícia Civil do Rio de Janeiro na manhã desta terça-feira (11). A ação ocorre no estado de Pernambuco, além da Bahia, Goiás, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina

Ao todo, estão sendo cumpridos 21 mandados de busca e apreensão de forma simultânea. Segundo as investigações, a rede criminosa atua em diferentes estados e tem ramificações na cadeia de fornecimento de materiais usados na falsificação.

A apuração teve início em outubro, quando policiais da 1ª Divecar prenderam um dos principais fornecedores de vasilhames utilizados na adulteração das bebidas. A operação segue em andamento.

A ação é coordenada por equipes da 1ª Delegacia da Divecar (Investigações sobre Roubo e Furto de Veículos), vinculada ao Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), e conta com o apoio do Deinter 8 e de forças policiais de Bahia, Goiás, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro e Santa Catarina.