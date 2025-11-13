Empresário Thiago Brennand, condenado por estupro, é transferido de penitenciária em SP

O pedido foi feito por Brennand e sua defesa, segundo a Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo

Thiago Brennand já acumula outras condenações (Foto: Reprodução/Instagram)

O empresário Thiago Brennand, condenado a mais oito anos de prisão, em regime fechado, pelo crime de estupro, foi transferido na quarta-feira (12) para a Penitenciária I de Guarulhos, localizada na região metropolitana de São Paulo. Procurada, a defesa não foi localizada.

De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, o pedido foi feito por Brennand e sua defesa. O empresário está preso desde 2023, tendo passado pelo Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, na capital paulista, e de lá foi transferido para o Presídio Tremembé II, no interior do Estado, onde estava cumprindo a pena antes de ser transferido.

Brennand foi condenado a mais 8 anos de prisão por estupro

Em setembro deste ano, Brennand foi condenado pelo crime de estupro a uma pena de oito anos de prisão em regime fechado. Ele também foi condenado a pagar indenização de ao menos R$ 200 mil. Na ocasião, a defesa também não se manifestou.

O processo, que era o nono pelo qual ele respondeu, era também o último em aberto, segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP). Como tramita em segredo de Justiça, não há mais detalhes sobre esta condenação. Ele foi condenado em cinco processos e chegou a acordos extrajudiciais em outros dois, em todos respondendo por crimes que variam entre agressões, violência contra a mulher e estupros.

Com a nova sentença, as penas do empresário somam mais de 30 anos de prisão. Ele já havia sido condenado por agredir a modelo Helena Gomes em uma academia na zona sul de São Paulo, por estuprar uma mulher norte-americana em sua mansão e por forçar sexo sem preservativo com uma ex.