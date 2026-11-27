No sábado (26), sobem ao palco Claudia Leitte, Ludmilla, Luísa Sonza, Dennis, Anderson Neiff, Raphaela Santos e Juciê. Já no domingo (27), além de Pires, a programação conta com Wesley Safadão, Xand Avião, Priscila Senna, Toque Dez, PV Calado e Rafa Cout.

Após o cancelamento da participação de Jorge & Mateus, Alexandre Pires foi confirmado na programação da Virada Recife 2027. O cantor se apresenta no domingo, 27 de dezembro, segundo dia do evento, na orla do Pina.

Na noite da virada, quinta-feira (31), a chegada de 2027 será celebrada com shows de Nattan, Natanzinho Lima, Zé Vaqueiro, Spok, Sheldon e Matheus Moraes. Ao todo, serão 20 atrações distribuídas nos três dias de festa, com ritmos como axé, brega, pagode, forró, sertanejo, funk e frevo.

Show de Jorge & Mateus é cancelado no Recife após polêmica

Em 3 de novembro, após polêmica envolvendo o apoio político do cantor Jorge à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL), o prefeito do Recife, Victor Marques (PCdoB), afirmou que “não há mais clima” para a apresentação da dupla sertaneja Jorge & Mateus na programação do Réveillon da capital pernambucana, prevista para o dia 27 de dezembro.

No Recife, a programação do Réveillon 2027 foi divulgada em 29 de outubro durante coletiva de imprensa. Logo em seguida, internautas passaram a pedir o cancelamento da atração motivados por imagens do cantor Jorge que circularam nas redes sociais. Na publicação oficial do evento, usuários questionaram a escolha dos artistas: “Não são bem-vindos no Recife. Respeitem o Nordeste e os nordestinos”, escreveu um usuário. “Não é quintal de fascista”, comentou outro.

No dia 4 de novembro, o cantor se pronunciou na manhã desta quarta-feira (4) após o cancelamento. Em nota oficial, o artista afirmou que declarações xenofóbicas atribuídas a ele nas redes sociais nunca foram feitas.

"Diante de algumas informações que circularam nas redes sociais nos últimos dias, considero importante esclarecer que as falas que estão sendo atribuídas a mim, especialmente em relação ao Nordeste e ao povo nordestino, não são verdadeiras. Nunca fiz essas declarações e jamais me referiria dessa forma a uma região pela qual tenho tanto carinho, admiração e respeito", disse ele na ocasião.

Jorge participou de um encontro realizado em Nerópolis, no estado de Goiás, no dia 20 de outubro. O evento reuniu artistas sertanejos favoráveis à candidatura do então senador Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República. A circulação das imagens motivou pedidos de boicote e cobranças para que as prefeituras retirassem a dupla das festividades de fim de ano.

Em uma das imagens compartilhadas nas redes sociais, Jorge brinca ao cantar “pode chorar, mas eu não voto no PT”, fazendo uma paródia da faixa Pode Chorar, um dos maiores sucessos da dupla, lançado no álbum Ao Vivo em Goiânia, de 2007.