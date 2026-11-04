Após ter show cancelado no Recife, cantor Jorge se pronuncia sobre acusação de xenofobia

Sertanejo negou declarações atribuídas a ele sobre o Nordeste e afirmou que fala em nome próprio, sem envolver o parceiro Mateus; decisões dos prefeitos Victor Marques e Evandro Leitão ocorreram após repercussão política

Dupla sertaneja Jorge e Mateus (Foto: Divulgação)

O cantor Jorge Barcelos, que faz dupla com Mateus, se pronunciou na manhã desta quarta-feira (4) após o cancelamento das apresentações do duo no Réveillon 2027 do Recife e de Fortaleza. As decisões foram anunciadas pelos gestores municipais na noite de terça-feira (3), após a repercussão sobre o apoio do sertanejo à candidatura de Flávio Bolsonaro. Em nota oficial, o artista afirmou que declarações xenofóbicas atribuídas a ele nas redes sociais nunca foram feitas.

Na noite da segunda-feira (2), o prefeito do Recife Victor Marques (PCdoB) publicou um primeiro vídeo se pronunciando sobre as críticas da população. Na ocasião, defendeu a presença dos sertanejos afirmando que “o Réveillon do Recife, assim como a cidade, é extremamente plural e cabe todo mundo”.

Contudo, na noite de terça-feira (3), Marques voltou atrás e declarou que “não há mais clima para a apresentação da dupla Jorge & Mateus dentro da programação”. Mais cedo, na mesma noite, o prefeito de Fortaleza Evandro Leitão (PT) também anunciou o cancelamento do show dos artistas na capital cearense, limitando-se a declarar que surgiram “questões que geraram polêmicas”.











Ver esse post no Instagram Um post compartilhado por Jorge Barcelos (@jorge)

Veja pronunciamento na íntegra:

"Diante de algumas informações que circularam nas redes sociais nos últimos dias, considero importante esclarecer que as falas que estão sendo atribuídas a mim, especialmente em relação ao Nordeste e ao povo nordestino, não são verdadeiras.

Nunca fiz essas declarações e jamais me referiria dessa forma a uma região pela qual tenho tanto carinho, admiração e respeito.

Faço esse esclarecimento em meu nome, por se tratar de uma situação relacionada a mim, e não ao Mateus ou à nossa trajetória como dupla.

Ao longo da minha carreira, tive o privilégio de conhecer todos os estados do Nordeste, cantar para milhares de pessoas e receber um carinho que sempre levarei comigo.

Tenho uma gratidão imensa pelo povo nordestino, por sua cultura, sua história e por tudo que essa região representa para a música brasileira e para a minha própria caminhada.

Respeito as diferentes opiniões e acredito que, acima de qualquer divergência, devem prevalecer o diálogo, a empatia e o respeito.

A música sempre foi a minha forma de me conectar com as pessoas, levar alegria e retribuir todo o carinho que recebo.

Independentemente de qualquer diferença, meu desejo é que o nosso país esteja bem, que as pessoas estejam bem e que nunca percamos o respeito uns pelos outros."

Entenda a polêmica envolvendo o cantor Jorge

O cantor Jorge, que faz dupla com Mateus, participou de um encontro realizado em Nerópolis, no estado de Goiás, no dia 20 de outubro. O evento reuniu artistas sertanejos favoráveis à candidatura do então senador Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República. A circulação das imagens motivou pedidos de boicote e cobranças para que as prefeituras retirassem a dupla das festividades de fim de ano.

Em uma das imagens compartilhadas nas redes sociais, Jorge brinca ao cantar “pode chorar, mas eu não voto no PT”, fazendo uma paródia da faixa Pode Chorar, um dos maiores sucessos da dupla, lançado no álbum Ao Vivo em Goiânia, de 2007.