A morte de Taylor foi confirmada por familiares e integrantes da banda em um comunicado publicado nas redes sociais e no site oficial do Duran Duran .

Andy Taylor, guitarrista original da banda inglesa de new wave Duran Duran, que fez enorme sucesso nos anos 1980 com hits pop como Hungry Like the Wolf, The Reflex e Rio, e cuja trajetória ficou intrinsecamente ligada ao lançamento da MTV, morreu aos 65 anos.

"Desde o momento em que chegou a Birmingham, vindo do Nordeste da Inglaterra, com uma guitarra e uma crença inabalável no que poderíamos nos tornar, ele trouxe um fogo e uma atitude indeléveis à nossa música. Sua maneira de tocar impulsionou as canções que nos levaram pelo mundo. Com um humor seco, acompanhado de uma visão de vida maravilhosamente despretensiosa e direta, ele nos manteve com os pés no chão e deu à banda sua personalidade marcante durante os extraordinários anos que vieram a seguir", afirmou o grupo.

Na noite em que foi incluído no Hall da Fama do Rock and Roll, em novembro de 2022, Taylor revelou que lutava havia vários anos contra um câncer de próstata metastático em estágio 4 e que, por isso, não poderia comparecer à cerimônia.

"Gostaria de agradecer a cada um dos meus irmãos nesta grande banda", escreveu. "É possível sonhar com o que aconteceu conosco mas vivenciar tudo aquilo, à nossa maneira, como amigos, foi algo extraordinário."

Vencedor de dois prêmios Grammy, o Duran Duran conquistou nove discos de ouro e seis de platina, além de emplacar 20 singles entre os 20 mais vendidos no Reino Unido e 18 nos Estados Unidos. O grupo também recebeu duas vezes o prêmio Ivor Novello e foi homenageado com o MTV Video Visionary Award.

O álbum de estreia da banda, Duran Duran, lançado em 1981, apresentou seu primeiro single de sucesso, Planet Earth. Mas foi Rio que transformou o grupo em uma sensação dos dois lados do Atlântico. O Hall da Fama do Rock explicou o apelo da banda da seguinte maneira: "Eram outsiders da new wave que se transformaram em estrelas dos videoclipes - ídolos adolescentes da revista Tiger Beat que lotavam arenas com seu rock".

Como os videoclipes transformaram o Duran Duran em um fenômeno mundial

O auge da banda aconteceu com uma sequência de três álbuns de sucesso lançados entre 1981 e 1983. O repertório incluía músicas dançantes como Girls on Film e Union of the Snake, além de baladas melancólicas como The Chauffeur e Save a Prayer. Nos anos seguintes, outros sucessos foram The Wild Boys, New Moon on Monday e Come Undone. A popularidade do grupo se consolidou quando gravou a música-tema do filme de James Bond A View to a Kill e conquistou um lugar no festival Live Aid, em 1985.

Com uma combinação de moda, sintetizadores inovadores e atitude glam-pop, a banda, formada por integrantes de forte apelo visual dominava as rádios e os pôsteres nos quartos dos jovens. O baixista John Taylor e o vocalista Simon Le Bon se tornaram ídolos de uma geração, enquanto o grupo passou a ser associado ao movimento New Romantics. A princesa Diana era conhecida por ser fã da banda, algo que teve grande importância para os músicos.

"Funcionou muito bem para nós", disse o baterista Roger Taylor à revista Rolling Stone. "Era genuíno. Não acho que tenha sido algum tipo de estratégia de relações públicas. Foi algo enorme para nós, porque ela era o maior ícone do início dos anos 1980."

O sucesso da banda se deveu, em grande parte, aos videoclipes. Um dos exemplos foi o de Rio, gravado em Antígua, que mostrava os integrantes navegando tranquilamente em um iate, vestidos com ternos em tons pastel. Para o álbum Rio, eles filmaram três videoclipes no Sri Lanka - entre eles, o de Save a Prayer, em que John Taylor é atingido por um jato de água lançado por um elefante - e outros dois em Antigua. As produções ajudavam a atender à necessidade da MTV de exibir um fluxo constante de imagens, algo que o rock clássico não oferecia.

"Boa parte do sucesso do álbum se deve à força dos videoclipes e à maneira como eles tornaram a banda onipresente em todo o mundo", afirmou Le Bon ao The Daily Beast, em 2012. Andy Taylor concordou: "Não acho que teríamos conseguido sem a MTV".

John Taylor e o tecladista Nick Rhodes fundaram a banda ainda adolescentes, em 1978, na cidade de Birmingham, no norte da Inglaterra. O nome foi inspirado em um personagem do filme de ficção científica Barbarella, estrelado por Jane Fonda. Roger Taylor, Le Bon e Andy Taylor se juntaram ao grupo pouco depois, e a imprensa britânica passou a chamá-los de "Fab Five" (os Cinco Fabulosos). Andy Taylor respondeu a um anúncio publicado na revista musical Melody Maker em busca de um "guitarrista eletrizante". (Nenhum dos integrantes de sobrenome Taylor tinha parentesco com os outros.)

"Todos nós crescemos ouvindo os mesmos discos de vinil e frequentando os mesmos shows, de David Bowie a Roxy Music, Sex Pistols e, claro, Chic. Como músico, eu podia transitar por todos esses universos e desenvolvi um estilo híbrido de guitarra que se encaixava naquele conceito incrível de banda", escreveu Andy Taylor em uma carta lida pelo grupo durante a cerimônia de inclusão no Hall da Fama do Rock.

Por trás do sucesso estrondoso, Taylor e os companheiros mantinham uma relação distante

O Duran Duran teve a ingrata missão de se apresentar depois do Led Zeppelin no Live Aid, na Filadélfia. Na ocasião, tocou A View to a Kill, The Union of the Snake, Save a Prayer e The Reflex. Em seu livro, Wild Child, Andy Taylor revelou que a banda estava, como ele próprio definiu, "desmoronando pelas costuras".

"Tudo deveria ter sido perfeito, mas, em particular, estávamos acabados e mergulhados em um turbilhão. Quando saímos do palco na Filadélfia, não houve abraços de congratulação nem sorrisos amistosos. Era como se fôssemos completamente estranhos uns aos outros. Seria a última vez que tocaríamos juntos por quase duas décadas."

Os diferentes integrantes também obtiveram algum sucesso em projetos paralelos. Le Bon, Rhodes e Roger Taylor gravaram um álbum como Arcadia, em 1985. Já John Taylor e Andy Taylor formaram, em 1984, o Power Station, um supergrupo que também contava com Robert Palmer e emplacou sucessos como Some Like It Hot e Get It On.

Em 1986, a banda voltou a se reunir para gravar o álbum de sucesso Notorious, produzido com Nile Rodgers, que trouxe hits como a faixa-título e Skin Trade. Andy Taylor, porém, deixou o grupo pela segunda vez após participar das primeiras sessões de gravação do disco. Ele ficaria afastado durante o lançamento de álbuns como Medazzaland, de 1997, e Pop Trash, de 2000, mas retornaria em Astronaut, de 2004.

Em 2007, Andy Taylor decidiu não participar de Red Carpet Massacre, álbum liderado pelo produtor Timbaland e que tentava incorporar uma sonoridade rítmica mais jovem. "Com Andy não aparecendo, não poderia ser um disco de rock. Então, todo aquele álbum foi uma tentativa de remendar as rachaduras causadas pela ausência dele", disse John Taylor ao The Atlanta Journal-Constitution, em 2011.

Andy Taylor afirmou ao jornal The Scotsman, em 2008: "As pessoas presumiram erroneamente que eu não queria estar na banda, mas era justamente o contrário. Sempre quis fazer parte de um grupo, mas o Duran Duran havia deixado de funcionar como uma banda".

No auge da fama, o Duran Duran era tão conhecido por seus excessos quanto qualquer outra banda de rock. Em suas memórias, Andy Taylor revelou que enfrentou um hábito de consumo de cocaína que durou seis anos. Os integrantes também destruíam quartos de hotéis, discutiam com empresários por causa de dinheiro e faziam compras extravagantes em lojas de luxo.

Andy Taylor foi o primeiro dos integrantes do Duran Duran a se casar. Ele oficializou a união com Tracey em 1982, com quem teve quatro filhos: Andy, Georgie, Bethy e Izzy. Também deixa um neto Albie. Todos sobreviveram ao músico e foram lembrados por ele em um comunicado da família, que destacou sua dedicação aos parentes.

"Apesar de todas as experiências incríveis que a música lhe proporcionou, a família sempre esteve em primeiro lugar. Nada o deixava mais feliz do que ter todos nós reunidos e, por mais longe que a música o levasse, seu coração sempre esteve em casa" diz o comunicado.

Em 2023, Taylor lançou Man’s a Wolf to Man, seu primeiro álbum solo em mais de 30 anos. Na faixa-título, cantou: "Na noite passada, sonhei que alguém me amava e que a vida não era surreal. Alguém era uma lembrança de outra pessoa".