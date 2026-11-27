Situada na Rua de São Bento, 104, no Varadouro, a mostra integra pinturas de grande formato, objetos, instalações e poemas para investigar caminhos de cura e reconhecimento de si. A temporada de visitação é gratuita e vai até 8 de dezembro.

A figura feminina e as mulheres que vieram antes dela guiam a narrativa de “TRAVESSIAS”, nova exposição da artista visual e escritora Juliana Rabelo que abre neste domingo (29), em Olinda.

A abertura será marcada por dois momentos: a entrada do público na exposição, a partir das 12h, e a fala inaugural da artista, às 13h, acompanhada por 12 convidadas de casas de terreiro de Olinda e do Recife.

Em 18 movimentos imersivos, “TRAVESSIAS” aborda questões como luto, memória e heranças familiares, propondo uma reflexão sobre os caminhos necessários para reconhecer a própria história e alcançar a liberdade.

Protagonista das obras, a figura feminina aparece cercada por elementos simbólicos como espelhos, baús, mesas, serpentes e figuras ancestrais. As telas, feitas em sua maioria com tinta acrílica, destacam-se pelas cores intensas, contornos definidos, sobreposições e texturas têxteis.

Os poemas escritos por Juliana caminham ao lado das pinturas, criando um diálogo autônomo entre texto e imagem. Fazem parte da mostra obras como “O guardião da porteira”, “O peso de ver”, “Um jantar e a liberdade”, “Eu e as minhas / As minhas e eu”, “Boa despedida”, “Minha rainha”, “Cabocla de lança”, “Delírica dança” e “As sombras que me habitam”.