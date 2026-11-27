Em 248 páginas, a publicação reúne mais de 600 imagens, entre fotos e textos digitalizados, tirados dos 27 cadernos e das mais de 200 folhas avulsas do acervo deixado por Chico. Desde a morte do artista, todo o seu material ficou sob os cuidados da irmã, com quem ele dividia um apartamento no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife. “Deixei o quarto dele do jeito que ele deixou por um tempão”, relembra Goretti ao Diario. Depois ela se mudou para Salvador e para o Rio de Janeiro, sempre carregando consigo os cadernos do caçula da família. “Minha mãe cuidou do restante do acervo e foi guardando em quartos por onde ela passava, comigo sempre supervisionando. Mas os cadernos eu levei comigo, porque eram mais frágeis e eu tinha medo de que alguém mexesse”, explica.

Maior cúmplice de Chico Science durante a vida, Maria Goretti França, sua irmã, organizava as peças do cantor pouco após sua morte, em 2 de fevereiro de 1997, quando encontrou no bolso de uma de suas calças um pedaço de papel com os dizeres “morreu de viver demais”. Abaixo, a assinatura “C.S.” revelava que o músico, ainda cheio de planos, não escapava dos temores naturais daqueles que desejam viver muito mais. Esses medos e sonhos, entre outras intimidades, agora vêm à tona no livro “Chico Science, inclassificável: imagens, cadernos e memórias” (R$ 120, Cepe Editora ), que Goretti lança neste sábado (28), a partir das 14h, na Torre Malakoff, no Bairro do Recife. A ocasião contará com exposição, debate, sessão de autógrafos e shows das bandas Ciência de Chico (SP) e Clube da Lama (PE).

Neles estão cartas de amor, roteiros de shows, canções inéditas, anotações domésticas e ideias para projetos futuros, como a criação de uma banda só de mulheres. O próprio Chico parecia já saber do valor desse material, pois guardava suas anotações desde 1984, dez anos antes de estourar ao lado da Nação Zumbi com "Da Lama ao Caos" (1994). Para Goretti, o conteúdo pode surpreender até mesmo fãs e pesquisadores que vêm estudando a vida e a obra do pernambucano nos últimos 30 anos, desde sua partida. “Muitas coisas boas já foram publicadas sobre Chico, mas não têm o que tem nesse livro. Esse tem o Chico de dentro de casa, o Chiquinho, que também era o Science”, avalia.

FACETAS DE CHICO

As anotações e as fotos do cantor surgem junto com textos narrativos de Goretti, que contextualizam o momento em que os registros foram feitos. Nesse recorte, aparecem memórias da infância humilde próximo aos manguezais de Rio Doce, em Olinda, dos almoços de domingo e do amigo secreto da família no Natal, entre outras lembranças. Dentro de uma prole de quatro filhos, Goretti era a irmã que tinha a menor diferença de idade em relação a Chico, sendo quatro anos mais velha que ele, e, por isso, tornou-se sua principal parceira e confidente, salvo curtos períodos de distanciamento.

A proximidade permitiu que ela acompanhasse o amadurecimento e as mudanças do irmão ao longo do tempo, desde a fase mais iconoclasta, quando se interessava por músicas não convencionais, até o momento mais romântico, quando passou a ouvir Frank Sinatra e Roy Orbison. “Ele se apaixonava desesperadamente, sabe? No fim de 1996, ele cancelou todos os shows e comprou uma passagem para Paris para passar o Réveillon com a última namorada dele, que morava lá”, comenta Goretti, brincando que suas cartas de amor poderiam até render um livro à parte.

A carreira também ganha uma narrativa pelo olhar da irmã, desde as primeiras bandas, como Orla Orbe e Loustal, até o auge com a Nação Zumbi. Segundo ela, a proposta era falar de “todos os Chicos que habitam o Science”. “Queria falar do produtor, do futurista, do filho, do pai, do irmão amoroso, do engajado social. Fui me dando conta de que eu não ia dar conta de classificar todos os Chicos, por isso que o título do livro tem ‘inclassificável’”, diverte-se.

PROJETOS FUTUROS

Aposentada como enfermeira desde 2020, Goretti dedica-se integralmente à preservação da memória do irmão desde então. Em 2021, aprovou um projeto no Funcultura estadual para a digitalização do acervo de Chico, que agora ganha um novo recorte na obra. Uma nova leva de imagens, todas selfies tiradas com uma Olympus analógica, será publicada com o lançamento de um site, em 13 de março do próximo ano, data em que o músico faria 61 anos.

Para 2027, Goretti também deseja tirar do papel o “Antromangue”, idealizado por Chico em um registro de áudio em que descreve um espaço dedicado à cultura e ao universo do mangue. O projeto ainda está em fase inicial, mas ela afirma que há uma equipe pensando em um espaço que possa funcionar também como um braço da educação, atendendo às comunidades e trabalhando projetos sociais relacionados à fome e ao meio ambiente, com foco na preservação dos manguezais.

