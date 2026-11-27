Best-seller em 2025, a obra ganha os palcos e novos relatos com a aula-espetáculo “Coisa de Rico: Outras Histórias”. A apresentação acontece neste sábado (28), às 20h, no Teatro Guararapes, no Grande Recife. Os últimos ingressos custam a partir de R$ 75 e estão à venda no site Cecon Tickets.

Separados do resto da sociedade por um abismo de desigualdade, os milionários brasileiros despertam uma curiosidade quase científica: como vivem, onde comem, o que fazem? Mas, em vez de tratá-los como espécies raras da savana africana, o antropólogo Michel Alcoforado atravessou essa redoma para desconstruir o pedestal ocupado pela nossa elite com ironia e humor refinado no livro “Coisa de Rico: A Vida dos Endinheirados Brasileiros”.

Mesmo diante de inúmeros pedidos por uma sequência, Michel descartou escrever um segundo livro por considerar que sua tese central já estava bem resolvida. A vontade era experimentar uma nova linguagem – e as aulas-espetáculo do mestre Ariano Suassuna vieram logo à cabeça.

“Era algo incrível. O que mais invejava naquela capacidade de comunicação de Ariano, para além da eloquência com que contava histórias e revelava suas ideias, era a ousadia e a generosidade de se colocar naquela posição para compartilhar a visão que tinha sobre o Brasil”, destaca o autor em entrevista ao Diario.

Para tirar o formato do papel, ele convocou Batman Zavareze (direção artística), Afonso Capelaro (roteiro) e Érica Montanheiro (preparação de elenco). “Foi um processo de compreender como seria essa figura no palco. E era, afinal, um personagem de mim mesmo. Por isso, não precisei me tornar ator”, conta.

Na prática, o que se vê não é bem um monólogo nem exatamente uma palestra, mas um formato híbrido que transita na linha tênue entre ambos. “Estou tentando levar para o teatro não apenas o fascínio pela multiplicidade do caráter do povo brasileiro, mas sobretudo uma paixão gigantesca pela antropologia”, enfatiza Michel.

Aula-espetáculo "Coisa de Rico: Outras Histórias" chega ao Recife (crédito: Foto: Renan Prado)

Tal qual o livro, o humor guia o espetáculo com histórias para lá de curiosas. Para o autor, a decisão é tanto política, no papel de pesquisador, quanto subjetiva, ligada ao seu modo de reagir a situações absurdas.

“Não há nada melhor do que usar o riso e a ironia para derrubar a posição simbólica construída pelo outro. Estamos tentando mostrar que os ricos não são ricos apenas porque são ricos. Eles também são ricos porque nós, das camadas médias urbanas e das classes populares, conferimos legitimidade a esse lugar. É importante destruir, de algum modo, essa legitimidade para que possamos começar a gerar transformação na sociedade brasileira”, afirma.

Por trás das “coisas de rico”, estão objetos, serviços e relações tratados como atalhos de pertencimento. A lógica é a de que basta consumir ou ostentar esses elementos para entrar automaticamente no círculo da elite. À medida que adquirem esses bens, no entanto, eles descobrem que nada disso é suficiente para integrá-los, de fato, ao topo da pirâmide.

“O rico tem medo de ser confundido com o pobre, mas acho que o medo maior é não ser visto como rico”, analisa Michel, que usa Recife como exemplo: “A quantidade de helipontos em Boa Viagem mostra um pouco dessa necessidade das elites pernambucanas de adquirir algo que, na cabeça delas, finalmente fará com que aquele edifício seja reconhecido como um prédio de rico”, aponta.

Trata-se de um comportamento distinto do observado na Zona Norte da cidade, onde o rico costuma cultivar um apego maior às tradições e ao conhecimento. Segundo Michel, é algo raro de se encontrar no país. “O saber também é uma moeda de troca e de diferenciação, ao contrário do que acontece em outros lugares”, ressalta.

“Essas duas elites disputam entre si qual é a maneira mais legítima de ser rico. A chegada de um novo grupo, como a elite da Zona Sul do Recife, acirra ainda mais essa divisão, marcada pelo preconceito que enfrenta e pelas disputas com as famílias tradicionais. Para um pesquisador interessado em compreender essas relações, Recife é um excelente laboratório de estudos”, conclui.

