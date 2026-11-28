A Sociedade Teatral de Fazenda Nova (STFN) divulgou, na última sexta-feira (27), o elenco principal da temporada 2027 da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, marcada para ocorrer de 20 a 27 de março, durante a Semana Santa, em Fazenda Nova, distrito de Brejo da Madre de Deus, no Agreste de Pernambuco. O ator Carlo Porto, que interpretou o Rei Herodes na edição de 2026, assume o papel de Jesus.

A montagem reúne ainda estreias e retornos de nomes conhecidos em diferentes personagens, como Murilo Rosa, que viveu Jesus na montagem de 2009, interpretará Pilatos, e Jackson Antunes, que viverá Herodes. Mel Lisboa interpretará Maria Madadela, enquanto Bia Seidl será Maria.

Os ingressos para a próxima temporada já estão à venda, com desconto da campanha promocional Black Paixão de Cristo 2027, e estão disponíveis no site oficial do espetáculo até 30 de novembro de 2026, com valores de R$ 50 (meia-entrada) e R$ 100 (inteira).