O sanfoneiro Benedito Belo da Silva, mais conhecido como Benedito da Macuca, faleceu na noite desta sexta-feira (27) aos 76 anos, após complicações de saúde decorrentes de um tumor. No início do mês, a família do artista chegou a realizar uma campanha solidária para arrecadação de recursos destinados a custear o tratamento e outras despesas envolvidas.

Referência da cultura popular pernambucana, o artista foi homenageado em 2024 com o título de Patrimônio Vivo de Pernambuco. Com um histórico de mais de seis décadas dedicadas ao forró, passou os últimos anos de vida se apresentando regularmente em frente à sua casa na Rua do Amparo, no Sítio Histórico de Olinda.

Ganhou o apelido de Benedito da Macuca por acompanhar o cortejo de fundação do Boi da Macuca, em fevereiro de 1989. Na ocasião, Benedito foi responsável pela trilha sonora dos dois dias de encontro. Desde então, adotou o nome da agremiação e passou a ser presença recorrente nos encontros dos anos seguintes. Nascido em 15 de agosto de 1950, adentrou o universo musical de forma autodidata e adotou a sanfona como instrumento a partir de referências como Luiz Gonzaga e Dominguinhos.

Em nota, a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) lamentou o falecimento e prestou solidariedade aos familiares, amigos e admiradores do artista. “Benedito da Macuca, grande ícone do nosso forró. Seu legado permanecerá vivo através de sua vida e obra”, diz um trecho do comunicado.

