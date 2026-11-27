O reconhecimento estadual do Bacamarte foi aprovado na manhã desta quinta pelo CEPPC, após pesquisa financiada pelo Funcultura e parecer técnico da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe). O processo, encaminhado pela Secretaria de Cultura ao conselho, contou com a participação de bacamarteiros e bacamarteiras na definição das demandas de preservação da manifestação.

A cultura popular nordestina tem nos bacamarteiros e nos coquistas alguns de seus representantes mais antigos e expressivos. Nesta semana, essas tradições conquistaram novos reconhecimentos oficiais: a Tradição do Bacamarte foi declarada Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco, na quinta-feira (26), e os Cocos do Nordeste receberam o título de Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, na quarta (25).

“A construção do processo envolveu a participação da comunidade detentora do bem, os bacamarteiros e bacamarteiras, que são as pessoas com competência para dizer como o Estado deve salvaguardar esse bem imaterial, o que o registro como Patrimônio Cultural de Pernambuco permitirá”, afirmou a conselheira Julia Morim, responsável pela relatoria junto com Elinildo Marinho.

Presente nas quatro macrorregiões pernambucanas, o Bacamarte reúne 85 batalhões em 51 municípios. A tradição tem origem frequentemente associada à Guerra do Paraguai (1865-1870), quando combatentes retornavam do conflito com suas armas, embora existam registros de que a prática seja anterior. Com o passar do tempo, o artefato bélico passou a integrar festejos e rituais de devoção, especialmente no período junino, em diálogo com o forró. O Dia Estadual do Bacamarteiro é celebrado em 24 de junho desde 2013 e entrou no Calendário de Eventos de Pernambuco em 2017.

“O Registro da Tradição do Bacamarte em Pernambuco é um momento histórico de reconhecimento de uma manifestação cultural secular, presente nas 4 macrorregiões do estado: Região Metropolitana, Zona da Mata, Agreste e Sertão. O Bacamarte tem seu momento celebrativo mais significativo no período junino, mas, durante todo o ano, os Batalhões desenvolvem atividades de transmissão de saberes, encontros e momentos de debates que fortalecem e mostram a força desse bem cultural que é memória viva da nossa história e das nossas raízes culturais”, sintetiza a superintendente de Patrimônio Imaterial da Fundarpe, Jacira França.

Para Ivan Marinho, presidente da Sociedade dos Bacamarteiros do Cabo de Santo Agostinho (Sobac), o registro também representa um avanço diante dos desafios enfrentados pelos grupos, que dependem de produtos controlados pelo Exército. Fundada em 1966 e Patrimônio Vivo de Pernambuco desde 2017, a sociedade foi uma das responsáveis pelo pedido de reconhecimento, ao lado da Associação dos Bacamarteiros de Caruaru e Região.

“Para nós, esse reconhecimento é um passo a mais, que vai contra todas as dificuldades que uma brincadeira como o bacamarte – que tem melindres, pois dependemos de produtos controlados pelo Exército – enfrenta para existir. É uma brincadeira bem presente no interior de Pernambuco que começa a ganhar esse reconhecimento. É um patrimônio cultural de 150 anos. Ser registrado como Patrimônio Imaterial do Estado firma a importância histórica que o nosso folguedo exerce na cultura pernambucana”, declarou.

Segundo o parecer do CEPPC, os batalhões têm numeração própria, indumentária característica e hierarquia interna, liderada por capitães, mestres ou mestras que coordenam manobras, coreografias e linhas de tiro. A tradição também envolve saberes sobre confecção e manutenção dos bacamartes, cortejos, rituais de acolhimento, missas e bailes com trios pé de serra e bandas de pífanos. A transmissão ocorre principalmente entre familiares e integrantes das comunidades, com participação de diferentes gerações, além de oficinas e treinamentos.

Os Cocos do Nordeste, por sua vez, receberam o título nacional em reunião virtual do Iphan na quarta-feira. A manifestação surgiu no século XVIII a partir do encontro de matrizes africanas e indígenas e se espalha pelo Nordeste, do litoral ao sertão, em modalidades como Coco de Roda, Coco de Praia e Coco de Umbigada. Ganzá, pandeiro, triângulo e surdo compõem a musicalidade, acompanhada também pelo som dos tamancos dos dançarinos.

“O Registro dos Cocos do Nordeste é uma importante conquista para o campo do Patrimônio Imaterial de Pernambuco e do Nordeste, pois esta é uma tradição cultural que engloba diversas matrizes identitárias que são basilares de nossa cultura, de nossa sociedade. Com o Registro, as comunidades detentoras do bem cultural e os órgãos de preservação do Patrimônio Cultural têm o desafio de estruturar quais ações e diretrizes são fundamentais para a Salvaguarda dos Cocos”, pondera Jacira França. O pedido de reconhecimento nacional foi conduzido pelo Iphan na Paraíba.

Em Pernambuco, o concurso de Patrimônio Vivo, criado em 2002, já contemplou diversos nomes ligados à tradição do coco: mestre Galo Preto (2011), mestre Assis Calixto (2019), mestra Ana Lúcia (2020), Mãe Beth de Oxum (2021) e Dona Mariquinha (2025).

Entre os grupos titulados estão Negras e Negros do Leitão da Carapuça, fundado em 1920 e atuante em Afogados da Ingazeira, no Sertão do Pajeú, em 2023, e o Samba de Véio da Ilha do Massangano, existente desde 1905, em Petrolina, no Sertão do São Francisco, reconhecido em 2022. Dona Selma do Coco (1935-2015), uma das mais conhecidas coquistas do Estado, também recebeu o título em 2008.

