A venda geral de ingressos para o show de Xuxa no Grande Recife começaram nesta sexta-feira (27). A apresentação integra a turnê "O Último Voo da Nave" e está marcada para o dia 21 de agosto de 2027, às 20h, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata.

Com uma produção concebida especialmente para grandes arenas, o espetáculo reúne cenários, projeções, iluminação imersiva, efeitos visuais e personagens que fizeram parte da história da apresentadora. A performance é dividida em seis atos, que percorrem os universos do Xou da Xuxa, Reino Encantado, Xuxa Só Para Baixinhos, Xuxa Park, Planeta Xuxa e Lua de Cristal.