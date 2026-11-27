A venda geral de ingressos para o show de Xuxa no Grande Recife começaram nesta sexta-feira (27). A apresentação integra a turnê "O Último Voo da Nave" e está marcada para o dia 21 de agosto de 2027, às 20h, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata.
Com uma produção concebida especialmente para grandes arenas, o espetáculo reúne cenários, projeções, iluminação imersiva, efeitos visuais e personagens que fizeram parte da história da apresentadora. A performance é dividida em seis atos, que percorrem os universos do Xou da Xuxa, Reino Encantado, Xuxa Só Para Baixinhos, Xuxa Park, Planeta Xuxa e Lua de Cristal.
Setores e preços:
- Cadeira Superior: R$ 82,50 (meia-entrada legal) | R$ 115,50 (entrada social) | R$ 165,00 (inteira)
- Pista Comum: R$ 250,00 (meia-entrada legal) | R$ 350,00 (entrada social) |
R$ 500,00 (inteira)
- Cadeira Inferior Oeste: R$ 300 (meia-entrada legal) | R$ 420 (entrada social) | R$ 600 (inteira)
- Cadeira Inferior Leste: R$ 300 (meia-entrada legal) | R$ 420 (entrada social) | R$ 600 (inteira)
- Deck Premium Leste: R$ 347,50 (meia-entrada legal) | R$ 486,50 (entrada social) | R$ 695,00 (inteira)
- Deck Premium Oeste-Sul: R$ 347,50 (meia-entrada legal) | R$ 486,50 (entrada social) | R$ 695 (inteira)
- Deck Premium Oeste-Norte: R$ 347,50 (meia-entrada legal) | R$ 486,50 (entrada social) | R$ 695 (inteira)
- Pista Premium Itaú Personnalité: R$ 400 (meia-entrada legal) | R$ 560 (entrada social) | R$ 800 (inteira)
- Pacote VIP Super Fã Itaú A e B: R$ 1.300 (meia-entrada legal) | R$ 1.460 (entrada social) | R$ 1.700 (inteira)
- Camarotes: R$ 650
Pacote VIP Super Fã Itaú
Incluso:
Ingresso Pista Premium
Área exclusiva próxima do palco. Bar exclusivo
*Proibido para menores de 18 anos, mesmo que acompanhados pelos pais.
Bilheteria oficial: Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n.
Funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 9h às 18h; sábados, das 9h às 12h.
Venda geral: 27 de novembro, às 14h.
Vendas online: Eventim