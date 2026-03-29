‘Não é período de festa. É tempo de reflexão’, diz Dom Paulo Jackson sobre a Semana Santa

Dom Paulo Jackson falou sobre o significado do Domingo de Ramos e da Semana Santa, na manhã deste domingo (29), após as missas que abriram o tradicional período de celebração para os católicos

Fiéis do Recife e Olinda iniciaram celebração da Semana Santa com missas de Domingo de Ramos (Sandy James/DP Foto)

O Arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson, falou sobre o significado do Domingo de Ramos e da Semana Santa, na manhã deste domingo (29), após as missas que abriram o tradicional período de celebração para os católicos.

“O nome oficial é Domingo de Ramos, que simboliza festa, aclamação. Jesus entra em Jerusalém triunfalmente como o filho de Davi, o Messias glorioso. Mas a a segunda parte do nome é Domingo da Paixão do Senhor. Portanto, o Domingo de Ramos une essas duas dimensões”, explicou o líder religioso.

Para ele, o período une “a festa, a alegria, a vitória sobre a morte, mas também a cruz, a dor e a paixão do Senhor”: “Desta forma é uma introdução a todo o mistério da Semana Santa. O mistério da Semana Santa é mistério de morte, mas sobretudo o mistério de vida, de ressurreição e de esperança. Assim todos os cristãos católicos são convidados a celebrar bem a Semana Santa”.

“Não é um período de chácara, de tomar cachaça, de festa e de passeio. É tempo de reflexão, de silêncio e de participar das celebrações na sua comunidade paroquial”, finalizou o arcebispo.

As festividades da Semana Santa se estendem até o próximo domingo (5). Na manhã de hoje, fiéis saíram na procissão de Ramos da Igreja de Nossa Senhora da Misericórdia, no Alto da Sé, em Olinda, até a Catedral da Sé, onde uma missa foi presidida por Dom Paulo Jackson.

