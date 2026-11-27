Inspirado no disco Interessante e Obsceno, o cantor pernambucano Martins lançou o filme homônimo sobre a obra na noite desta quinta-feira (26), no Teatro do Parque, na área central do Recife. Após a exibição, que lotou o teatro, o artista preparou um pocket show de voz e violão. A produção também será exibida no Cine Belas Artes, em São Paulo, no dia 10 de dezembro.
Em entrevista exclusiva ao Diario, Martins revelou que está realizando um sonho ao unir música e cinema em torno do álbum, lançado em 2023. “Estou realizando um sonho. Eu amo o cinema que é feito aqui no Nordeste e poder transformar um álbum em filme é a realização de um sonho”, disse.
Ao falar sobre a duração da obra, que tem cerca de 33 minutos, Martins brincou ao dizer que criou algo parecido com um “média-metragem”. “Estamos aqui inaugurando um novo formato. Não é um curta-metragem, mas também não é um longa”, afirmou.
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Ao Diario, o cantor Almério prestigiou a estreia da obra audiovisual. "É muito bonito ver a repercussão que um artista provoca. Eu disse a Martins: 'todos os projetos que você mete a mão são projetos de sucesso' e ele merece demais. Para mim, um dos maiores compositores e cantores da minha geração. E tive a sorte de sermos amigos, irmãos. E é lindo, emocionante, fala das relações humanas. Eu pensava que era só um clipe como um outro qualquer, mas não, é um filme bonito, profundo e atual", disse. Os artistas gravaram juntos o álbum Almério e Martins Ao Vivo No Parque em 2022.
Enredo
Em Interessante e Obsceno, a paulistana Cecília (interpretada pela atriz Jennifer Souza) viaja para a capital pernambucana para reencontrar o recifense Joaquim (vivido por Gus Arruda Lins).
No drama romântico, as canções de Martins fazem parte da narrativa: elas expressam sentimentos que os personagens têm dificuldade de dizer e atravessam as passagens entre o presente e as lembranças do casal.
Assim, as faixas do disco aparecem não somente na paisagem sonora, como trilha do filme, mas também inseridas nas cenas, como parte do roteiro, quando, por exemplo, o casal escuta as músicas.
Interessante e Obsceno nasceu da ideia de fazer um álbum visual do disco homônimo lançado em 2023. Para o projeto, o cantor se juntou ao cineasta Gus Arruda Lins, com quem já havia trabalhado no videoclipe de “Arrepia”.
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