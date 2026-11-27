Em entrevista exclusiva ao Diario , Martins revelou que está realizando um sonho ao unir música e cinema em torno do álbum, lançado em 2023. “Estou realizando um sonho. Eu amo o cinema que é feito aqui no Nordeste e poder transformar um álbum em filme é a realização de um sonho”, disse.

Inspirado no disco Interessante e Obsceno, o cantor pernambucano Martins lançou o filme homônimo sobre a obra na noite desta quinta-feira (26), no Teatro do Parque, na área central do Recife. Após a exibição, que lotou o teatro, o artista preparou um pocket show de voz e violão. A produção também será exibida no Cine Belas Artes, em São Paulo, no dia 10 de dezembro.

Ao falar sobre a duração da obra, que tem cerca de 33 minutos, Martins brincou ao dizer que criou algo parecido com um “média-metragem”. “Estamos aqui inaugurando um novo formato. Não é um curta-metragem, mas também não é um longa”, afirmou.











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Ao Diario, o cantor Almério prestigiou a estreia da obra audiovisual. "É muito bonito ver a repercussão que um artista provoca. Eu disse a Martins: 'todos os projetos que você mete a mão são projetos de sucesso' e ele merece demais. Para mim, um dos maiores compositores e cantores da minha geração. E tive a sorte de sermos amigos, irmãos. E é lindo, emocionante, fala das relações humanas. Eu pensava que era só um clipe como um outro qualquer, mas não, é um filme bonito, profundo e atual", disse. Os artistas gravaram juntos o álbum Almério e Martins Ao Vivo No Parque em 2022.

Enredo

Em Interessante e Obsceno, a paulistana Cecília (interpretada pela atriz Jennifer Souza) viaja para a capital pernambucana para reencontrar o recifense Joaquim (vivido por Gus Arruda Lins).

No drama romântico, as canções de Martins fazem parte da narrativa: elas expressam sentimentos que os personagens têm dificuldade de dizer e atravessam as passagens entre o presente e as lembranças do casal.

Assim, as faixas do disco aparecem não somente na paisagem sonora, como trilha do filme, mas também inseridas nas cenas, como parte do roteiro, quando, por exemplo, o casal escuta as músicas.

Interessante e Obsceno nasceu da ideia de fazer um álbum visual do disco homônimo lançado em 2023. Para o projeto, o cantor se juntou ao cineasta Gus Arruda Lins, com quem já havia trabalhado no videoclipe de “Arrepia”.