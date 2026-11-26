Aqui, em um dos maiores papéis de sua gigantesca filmografia, Javier Bardem vive esse diretor ficcional, Esteban Martínez, cuja proposta de trabalho à filha, Emilia (Victoria Luengo), não esconde o interesse em tentar se reaproximar. Quando as gravações têm início, porém, mágoas do passado vêm à tona com força total — e o próprio filme, dirigido e escrito por Rodrigo Sorogoyen (de " As Bestas "), começa a ferver na tela.

Um cineasta consagrado decide realizar um novo e ambicioso longa-metragem e, para isso, resolve oferecer o papel principal à filha, uma atriz estagnada e com quem não mantém contato próximo há algum tempo. À primeira vista, essa descrição pode remeter diretamente ao norueguês " Valor Sentimental ", último vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional, mas trata-se, na verdade, do espanhol " O Ser Querido ", que acaba de entrar em cartaz nos cinemas.

Essa temperatura elevada e esse senso de urgência, que dominam a narrativa desde o primeiro encontro entre pai e filha, são apenas alguns dos elementos que distinguem "O Ser Querido" de "Valor Sentimental". Enquanto aquele filme de Joachim Trier estava mais interessado no turbilhão interno que afetava a comunicação emocional entre pai e filhas, o longa de Sorogoyen foca no ato de fazer cinema em si. O conflito não está na resposta positiva ou negativa diante da proposta, mas no esforço de duas personalidades tão fortes para chegar a um consenso, ainda que apenas para concluir as filmagens.

É bonito como a direção se expande a cada bloco para mostrar a dimensão dessa produção que Esteban está rodando no deserto. Bardem imprime a imponência de sempre, mas equilibra com perfeição o registro autoritário com um semblante cordial, afável e carismático. Victoria Luengo não fica atrás e expressa sentimentos tão conflitantes que respondem por boa parte da eletricidade captada pelo filme. A cena climática em que o pai a força a comer diversas vezes até acertarem o tom já está entre os momentos mais tensos e emblemáticos do cinema neste ano.

"O Ser Querido" não pega leve na fermentação desses conflitos e a escalada até o defecho das gravações que ele registra é particularmente marcante. Sua câmera contrasta closes quase invasivos dos rostos dos protagonistas com a imensidão desértica das paisagens que os cercam, como se a distância entre eles fosse simultaneamente nula e intransponível.

Ainda que Sorogoyen não reinvente nada nessa exposição das culpas paternas de um lado e da sensação de abandono do outro, Bardem e Luengo dão conta de afinar esses dois até a raiz de seus traços mais humanos, fugindo frequentemente das reações esperadas deles. Abrir a guarda diante de um ser querido, afinal, significa entregar as chaves de um coração sem a certeza do que ele vai fazer lá dentro.