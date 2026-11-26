Um cineasta consagrado decide realizar um novo e ambicioso longa-metragem e, para isso, resolve oferecer o papel principal à filha, uma atriz estagnada e com quem não mantém contato próximo há algum tempo. À primeira vista, essa descrição pode remeter diretamente ao norueguês "Valor Sentimental", último vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional, mas trata-se, na verdade, do espanhol "O Ser Querido", que acaba de entrar em cartaz nos cinemas.
Aqui, em um dos maiores papéis de sua gigantesca filmografia, Javier Bardem vive esse diretor ficcional, Esteban Martínez, cuja proposta de trabalho à filha, Emilia (Victoria Luengo), não esconde o interesse em tentar se reaproximar. Quando as gravações têm início, porém, mágoas do passado vêm à tona com força total — e o próprio filme, dirigido e escrito por Rodrigo Sorogoyen (de "As Bestas"), começa a ferver na tela.
Essa temperatura elevada e esse senso de urgência, que dominam a narrativa desde o primeiro encontro entre pai e filha, são apenas alguns dos elementos que distinguem "O Ser Querido" de "Valor Sentimental". Enquanto aquele filme de Joachim Trier estava mais interessado no turbilhão interno que afetava a comunicação emocional entre pai e filhas, o longa de Sorogoyen foca no ato de fazer cinema em si. O conflito não está na resposta positiva ou negativa diante da proposta, mas no esforço de duas personalidades tão fortes para chegar a um consenso, ainda que apenas para concluir as filmagens.
É bonito como a direção se expande a cada bloco para mostrar a dimensão dessa produção que Esteban está rodando no deserto. Bardem imprime a imponência de sempre, mas equilibra com perfeição o registro autoritário com um semblante cordial, afável e carismático. Victoria Luengo não fica atrás e expressa sentimentos tão conflitantes que respondem por boa parte da eletricidade captada pelo filme. A cena climática em que o pai a força a comer diversas vezes até acertarem o tom já está entre os momentos mais tensos e emblemáticos do cinema neste ano.
"O Ser Querido" não pega leve na fermentação desses conflitos e a escalada até o defecho das gravações que ele registra é particularmente marcante. Sua câmera contrasta closes quase invasivos dos rostos dos protagonistas com a imensidão desértica das paisagens que os cercam, como se a distância entre eles fosse simultaneamente nula e intransponível.
Ainda que Sorogoyen não reinvente nada nessa exposição das culpas paternas de um lado e da sensação de abandono do outro, Bardem e Luengo dão conta de afinar esses dois até a raiz de seus traços mais humanos, fugindo frequentemente das reações esperadas deles. Abrir a guarda diante de um ser querido, afinal, significa entregar as chaves de um coração sem a certeza do que ele vai fazer lá dentro.