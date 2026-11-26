O Maracatu Nação , fundado em 1989, se mantém vivo dentro das comunidades periféricas do Recife, de Olinda, Igarassu e Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. A manifestação tem maior visibilidade durante o carnaval, quando os grupos saem às ruas em cortejos marcados por ritmos intensos, personagens simbólicos e uma forte dimensão ritual.

O Maracatu Nação, de Pernambuco, pode se tornar Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade na semana que vem. A definição vai ocorrer em reunião da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), em Xiamen, na China, no período entre 30 de novembro e 5 de dezembro. Além da manifestação cultural pernambucana, o Ritual Yaokwa, do povo indígena Enawenê-Nawê, de Mato Grosso, também concorre ao título.

"Esse reconhecimento da Unesco de uma manifestação secular, como o Maracatu Nação, é de grande importância porque isso só vem valorizar o que a gente tem feito. Hoje a gente entende Pernambuco como um grande celeiro cultural e essa cultura, carnavalesca sobretudo, ela tem que estar, sim, nos cantos do mundo, como um expoente de valorização do seu povo e que nunca deu o braço a torcer, sempre lutou para mantê-la viva e atuante", explicou um dos fundadores e diretor-presidente do Maracatu Nação Pernambuco, Bernardo José, também conhecido como Bernardo Contramestre, que há 37 anos dedica sua vida ao ritmo musical.

Para o ritmista, produtor cultural e cofundador do grupo musical, Felipe Santiago, o reconhecimento é uma resposta a toda a dedicação e ao trabalho árduo dos integrantes do Maracatu Nação. "O reconhecimento é, do meu ponto de vista particular, uma coroação desses 37 anos de dedicação e esforços que o MNP vem empreendendo, tendo viajado por 12 países e se apresentado em mais de 80 cidades da Europa, China e Estados Unidos", comemorou.

Para Ana Paula Jardim, secretária de Cultura de Pernambuco em exercício, após conquistar o reconhecimento do frevo como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco há 14 anos, o estado tem a possibilidade "de conquistar esse mesmo reconhecimento" com o Maracatu Nação Pernambuco.

"Como pernambucana e gestora da cultura, recebo essa notícia com muita alegria, orgulho e expectativa. Tudo isso demonstra a grandiosidade, a diversidade e a força da cultura pernambucana, que ultrapassa fronteiras e ganha reconhecimento mundial. Para mim, esse título representa, ainda, o reconhecimento da nossa ancestralidade, da resistência da população negra e de todos os mestres, mestras e comunidades que, ao longo de gerações, mantêm viva essa tradição", afirmou.

Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), estar em uma lista para avaliação significa um compromisso global de salvaguarda dessas manifestações culturais. Para a autarquia, o título da Unesco pode potencializar a formulação de políticas públicas e possibilitar a integração, em redes internacionais, de especialistas, mestres e comunidades detentoras dos bens culturais reconhecidos.

O presidente do Iphan disse que o maracatu pode ser considerado um patrimônio resultante do processo da diáspora africana. Ele destacou que o Maracatu Nação ajuda a combater o racismo e a intolerância religiosa.

“Há uma identidade muito clara do Maracatu Nação com a religiosidade de matriz africana. E essa relação muito íntima faz com que a religiosidade de matriz africana seja uma referência cultural, não só para os praticantes do Maracatu Nação, mas para todos os brasileiros”, afirmou.

Cada grupo é composto por um corpo percussivo e um cortejo de personagens que representam uma corte real.

O batuque inclui instrumentos como alfaias, gonguês, taróis, caixas de guerra, mineiros e ganzás, que criam o ritmo conhecido como baque virado. As músicas interpretam o cotidiano das comunidades, celebram seus ancestrais e reafirmam tradições transmitidas oralmente.

Um ritual de sete meses

O Ritual Yaokwa é considerado uma das celebrações mais importantes do ciclo anual do povo indígena Enawenê-Nawê, habitante da bacia do Rio Juruena, em Mato Grosso. O rito dura cerca de sete meses, marca o início do calendário anual da comunidade e coincide com o período da seca.

O presidente do Iphan, Deyvesson Gusmão, destacou que o Ritual Yaokwa saiu da lista de salvaguarda urgente e passou para a Lista Representativa do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade.

“Existia uma situação e um ambiente de risco a esse bem cultural que está sendo superado a partir das políticas públicas que vêm sendo implementadas pelo Brasil”, afirmou.

Ele acrescentou que o rito tem ligação íntima com a proteção do meio ambiente. “São um exemplar importante de como o patrimônio cultural pode ser uma solução pública para o enfrentamento às mudanças climáticas”, completou.

Durante a celebração, os homens partem para realizar a principal pescaria com barragens feitas a partir de técnicas tradicionais. Em 2010, o Ritual Yaokwa foi registrado como Patrimônio Cultural do Brasil pelo Iphan, com inscrição no Livro das Celebrações.