E, assim como todo o resto, o olhar da cantora baiana sobre o mundo — e sobre a própria música — também já não é o mesmo. Mais madura, plural e mais Pitty do que nunca, ela leva essas novas versões de si ao palco neste sábado (28), às 21h, no Classic Hall, no Grande Recife. Os últimos ingressos estão disponíveis a partir de R$ 100, no site Bilheteria Digital .

Após sete anos de espera, Pitty quebrou o jejum de inéditas com um novo álbum, já disponível há pouco mais de um mês. Intitulado simplesmente “Pitty”, o projeto sucede “Matriz”, lançado em abril de 2019, em um Brasil que hoje parece bem distante — quando a pandemia da Covid-19 era inimaginável e o governo de Jair Bolsonaro dava apenas os seus primeiros passos.

O show marca o reencontro da cantora com o público pernambucano desde sua passagem pela “I Wanna Be Tour”, em março de 2024. Ela chegou a ter um novo show previsto para julho daquele mesmo ano, no festival Rock Remembers, mas o evento acabou cancelado.

“Volto com um disco novo, em um momento particularmente importante da minha trajetória, trazendo novas sonoridades, outras experiências e também músicas que me acompanham há muitos anos. Quero muito viver esse encontro”, celebra Pitty em entrevista ao Diario. No repertório da noite, as 13 faixas inéditas dividem espaço com clássicos indispensáveis de sua carreira, como “Admirável Chip Novo”, “Equalize” e “Me Adora”.

A concepção do disco fugiu completamente de qualquer cálculo prévio, tomando forma em um intervalo de aproximadamente dois meses. Pitty relata que nunca havia experimentado um ritmo tão intenso em sua carreira, chegando a compor até três canções em um único dia. “Eu não estava pensando em fazer um álbum, mas ele se impôs”, destaca.

Ométodo resgatou a simplicidade do início da carreira em que ela fazia música sozinha no seu quarto, em Salvador, mas desta vez com a tecnologia como aliada. “Acho que hoje tenho mais consciência de quem sou e da minha trajetória, mas também estou mais aberta a não controlar tanto o processo. Deixar a música me levar para lugares que talvez eu não tivesse planejado”, completa.

Quem julga conhecer tudo sobre Pitty por acompanhá-la desde “Admirável Chip Novo” (2003) ganha bons motivos para rever essa impressão ao escutar o trabalho mais recente. Entregue a um fluxo criativo espontâneo e descompromissado, a artista se viu colocando para fora angústias, contradições, desejos e questões muito pessoais.

“Eu costumo dizer que esse álbum foi como fazer dois anos de terapia em dois meses”, brinca. A sinceridade aparece sem rodeios nos versos sobre o divórcio em “Álbum de Casamento”, na sexualidade que floresce aos 49 anos, agora solteira, em “Pileque de Poeta”, e no vínculo com sua mãe, Laurita, em “Cuidada”.



Ao longo das faixas, fica claro que o lado mais íntimo de Pitty não domesticou sua essência roqueira — apenas a tornou mais inquieta. O ouvinte sente isso logo na abertura com “Sobremesa”, guiada por um riff marcante e um refrão melódico. Na sequência, “Armadura” investe em um rock dançante com menções a Clarice Lispector, e “Desobediente” vai ainda mais longe ao misturar rock e hip-hop.

“Acho que as pessoas, às vezes, têm uma ideia muito fechada do que significa ser roqueira. Queria brincar com essa ideia de unir a roda de pogo à pista de dança. Não vejo isso como uma ruptura com a minha identidade, mas como uma expansão natural dela. Se eu parar de experimentar, deixo de fazer aquilo que me faz sentir viva”, comenta.

Para Pitty, o rock vem reconquistando espaço aos poucos, após um hiato de invisibilidade. “Acho que a gente precisa olhar para o que está sendo produzido fora dos grandes centros e dos circuitos mais tradicionais”. A baiana ressalta ainda que se prender às expectativas do público ou do mercado é uma armadilha perigosa para qualquer artista.

“Eu prefiro fazer aquilo em que acredito, seguir minha intuição e me permitir experimentar. Não acho que o rock precise competir com outros gêneros ou tentar se encaixar em algum formato para existir. O importante é que continue vivo, pulsante e provocando alguma coisa nas pessoas”, pontua.