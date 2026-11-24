Xuxa Meneghel já tem data para aterrissar com a nave em Pernambuco. A “rainha dos baixinhos” traz a turnê “O Último Voo da Nave” à Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, no dia 21 de agosto de 2027. O show promete uma viagem pela memória afetiva de gerações, com sucessos como “Lua de Cristal”, “Ilariê”, “Arco-Íris” e “Cinco Patinhos”.
A apresentação também contará com a participação de paquitas que marcaram época ao lado da artista, como Bianca Rinaldi, Ana Paula Almeida, Caren, Tatiana Maranhão e Juliana Baroni.
Os ingressos custam a partir de R$ 82,50 e serão vendidos pela Eventim. A pré-venda para clientes Itaú Private e Personnalité começa nesta quarta-feira (25), às 12h. Para os demais clientes Itaú, a pré-venda será aberta na quinta-feira (26), às 12h. Já a venda geral começa na sexta-feira (27), às 14h.
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