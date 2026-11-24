Xuxa Meneghel já tem data para aterrissar com a nave em Pernambuco. A “rainha dos baixinhos” traz a turnê “O Último Voo da Nave” à Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, no dia 21 de agosto de 2027. O show promete uma viagem pela memória afetiva de gerações, com sucessos como “Lua de Cristal”, “Ilariê”, “Arco-Íris” e “Cinco Patinhos”.

A apresentação também contará com a participação de paquitas que marcaram época ao lado da artista, como Bianca Rinaldi, Ana Paula Almeida, Caren, Tatiana Maranhão e Juliana Baroni.