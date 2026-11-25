As publicações serão semanais, sempre às sextas-feiras, no site do Diario, e na superedição de final de semana do jornal. Na nova fase, a coluna vai abordar obras recentes e produções já consolidadas, transitando por diversas linguagens, mas mantendo a literatura como eixo central.

A partir desta sexta-feira (27), o professor e escritor Peron Rios estreia como novo titular da coluna Diario Cultural. Ele assume o espaço que pertenceu ao saudoso escritor Raimundo Carrero , falecido em junho deste ano.

Entusiasmado com o convite, o autor ressalta a honra de fazer parte da equipe do jornal. “Integrar o time de colunistas do Diario significa dar sequência a uma tradição intelectual, bem representada pelo nome de Carrero. Isto implica, ao mesmo tempo, um privilégio e uma responsabilidade – sobretudo a de entregar ao público ideias vigorosas, plasmadas em linguagem límpida e forte, que esteja à altura dos escritores que me precederam neste espaço”, destaca Peron, que é imortal da Academia Pernambucana de Letras (APL), onde ocupa a da cadeira de número 28.

Somado a isso, ele também é doutor em Estudos Literários e mestre em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), além de professor de Língua Portuguesa do Colégio de Aplicação da instituição. Peron possui dois livros publicados: “A viagem infinita: estudos sobre Terra Sonâmbula” e “A Espiral Crítica”.

Segundo o escritor, o Diario Cultural vai promover reflexões sobre livros, filmes, canções e eventos que entram na corrente sanguínea da cultura e mobilizam o pensamento contemporâneo.

“Embora a ideia seja abordar a cultura em escala ampla, a ênfase recairá sobre a arte literária, dando sequência à relevância da literatura na vida das sociedades. Em todo caso, a possibilidade é dupla: escreverei sobre obras recentes ou a respeito de produções consolidadas, mas sempre com a intenção de, por meio da arte, melhor se perceberem perplexidades atuais”, afirma.

Ao definir a literatura como um “arquipélago de paraísos”, Peron admite a dificuldade de eleger obras e autores favoritos em meio a tantas possibilidades. Ainda assim, arrisca algumas escolhas e destaca escritores que considera fundamentais em sua formação.

“Posso dizer que a multiplicidade de (Fernando) Pessoa, as entrelinhas de Clarice (Lispector), os flagrantes de Machado de Assis, o verso agônico de Mário Faustino e a plasticidade de Milton Hatoum me entregam tanta alegria quanto a escrita incisiva de (Albert) Camus, o teatro poético de Shakespeare, o verso musical de García Lorca, Florbela (Espanca) ou de Cecília (Meireles), além da imaginação descritiva de Italo Calvino ou García Márquez”, conta.