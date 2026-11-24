Os ingressos serão comercializados pela plataforma Ticketmaster. A pré-venda exclusiva para clientes Elo ocorre nos dias 1º e 2 de dezembro, a partir das 10h, enquanto a venda para o público geral abre no dia 3 de dezembro, no mesmo horário. Os valores das entradas inteiras variam entre R$ 350 e R$ 1.450, de acordo com o setor escolhido.

Em coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (24), Sandy e Junior confirmaram oficialmente o retorno aos palcos com o projeto "Nada É Por Acaso". Diferente da turnê nacional realizada em 2019, desta vez os irmãos apostarão em um formato inédito: uma residência artística com seis shows em São Paulo, marcados para os dias 1º, 3, 9, 11, 23 e 25 de julho de 2027, no Nubank Parque (antigo Allianz Parque).

O anúncio encerra meses de especulações e pistas misteriosas deixadas pelos cantores nas redes sociais desde setembro. O projeto marca a primeira residência da carreira da dupla em um estádio e acontece exatamente 20 anos após o fim oficial das atividades em conjunto, anunciado em 2007.

Como vai funcionar

A dupla destacou que o foco do novo show será a conexão com a plateia e o ineditismo do formato fixo, que permite uma estrutura cênica ainda mais elaborada.

"Não esperávamos passar por uma reunião de novo, mas acho que chegou o momento. O ineditismo fez nossos olhinhos brilharem", afirmou Sandy. Já Junior celebrou a oportunidade de explorar novas possibilidades no palco: "Quando veio a ideia da residência, vimos que conseguimos fazer coisas que nunca fizemos antes, focando na experiência desse contato e dessa conexão com o público".