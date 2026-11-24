"1985: o ano que repaginou a Música Popular Brasileira" resgata discos nacionais clássicos e esquecidos lançados em meio à redemocratização do país

"Sanfoneiro Macho", de Luiz Gonzaga, é um dos 85 discos revisitados no livro (Foto: Acervo DP)

Em 1985, o Brasil deixava para trás uma página obscura de sua história embalado por diferentes vozes e estilos. Os ventos da redemocratização sopraram forte sobre a música: enquanto o rock nacional alcançava projeção inédita, o samba, o forró, a música sertaneja e outros gêneros também viviam uma fase fértil e relevante.

Quatro décadas depois, toda essa efervescência é resgatada por meio de 85 discos — entre grandes sucessos e pérolas esquecidas — no livro “1985: o ano que repaginou a Música Popular Brasileira”, organizado pelo jornalista Célio Albuquerque. No Recife, a publicação será lançada nesta terça-feira (24), a partir das 18h, em evento gratuito na Livraria do Jardim.

Na ocasião, o jornalista José Teles e o historiador Gustavo Alonso dividem a mesa com Célio em um bate-papo. Ambos fazem parte do time de 85 convidados responsáveis por analisar os discos da coletânea. De acordo com o organizador, a decisão de focar em 1985 foi motivada pelo contexto histórico daquele ano.

“A redemocratização estimulava novas possibilidades de criação musical. Outro aspecto marcante foi a incorporação de recursos tecnológicos, como teclados e baterias eletrônicas. Embora algumas dessas sonoridades possam ser consideradas datadas, elas representavam uma nova maneira de fazer e pensar música”, diz Célio.

A curadoria procurou contrabalancear obras naturalmente lembradas pelo público – a exemplo dos primeiros álbuns da Legião Urbana e do RPM – a produções igualmente importantes de outros gêneros.

O samba, por exemplo, recebeu investimentos expressivos da indústria naquele ano, com álbuns relevantes de nomes como Alcione, Beth Carvalho, Leci Brandão, Dona Ivone Lara, Fundo de Quintal, Luiz Carlos da Vila, Mauro Duarte e Cristina Buarque.

“O sucesso de Agepê no ano anterior ajudou a mostrar ao mercado que o samba continuava sendo um segmento com potencial comercial e merecia novos investimentos”, conta o escritor.

Para contar a história daquele ano, o livro vai além do eixo Sul-Sudeste e abraça a potente produção nordestina e pernambucana. “A ideia era contemplar diferentes segmentos, artistas e regiões do país”, destaca Célio.

Entre os selecionados, “Isso Aqui Tá Bom Demais”, de Dominguinhos, é destrinchado por Gustavo Alonso — atual biógrafo do sanfoneiro —, enquanto “Sanfoneiro Macho”, de Luiz Gonzaga, tem a análise de José Teles.

Soma-se a eles “Geraldo Azevedo Ao Vivo”, revisitado pela filha do cantor, Gabriela Azevedo, e “Estação da Luz”, de Alceu Valença, com texto de Júlio Moura, além de “Fogo na Mistura”, da paraibana Elba Ramalho, que é comentado por André Cananéa.

