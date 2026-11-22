Intitulada "Sorriso Negro", mostra reúne 31 fotografias de Ronald Cruz e marca os dez anos de trajetória do artista

Exposição reúne fotografias realizadas em cinco cidades brasileiras (Ronald Cruz)

A representação da população negra para além dos registros de violência e sofrimento é o ponto de partida da exposição Sorriso Negro, do fotógrafo e artista visual Ronald Cruz. Com 31 retratos produzidos entre 2019 e 2026, a mostra será inaugurada na próxima quinta-feira (26), às 18h, no Museu Murillo La Greca, no bairro do Parnamirim, Zona Norte do Recife. A exposição, que marca os dez anos de trajetória do artista, tem entrada gratuita e permanece em cartaz até 20 de fevereiro de 2027.

Com curadoria de Ana Carla Ferreira dos Santos, a primeira exposição individual e presencial de Ronald reúne fotografias realizadas em cinco cidades brasileiras. Os registros, em sua maioria de crianças e jovens negros, têm o sorriso como elemento comum e integram uma pesquisa sobre identidade, memória e as diferentes formas de representação da população negra na fotografia.

“Desde que comecei a fotografar, me interessa pensar sobre como nós, pessoas negras, somos representados. Quero produzir imagens em que possamos nos reconhecer, nos admirar e enxergar a beleza das nossas próprias existências”, afirma Ronald Cruz.

O título da exposição faz referência ao samba "Sorriso Negro", composto por Jorge Portela, Adilson Barbado e Jair Carvalho e consagrado na voz de Dona Ivone Lara, que lançou um álbum homônimo em 1981.

A relação entre fotografia e memória também orienta a seleção dos retratos. Segundo o artista, a presença do sorriso nas imagens procura ampliar os registros das experiências da população negra, incluindo manifestações de alegria, afeto e convivência que nem sempre encontram espaço nas narrativas visuais sobre sua história.

“Nossos ancestrais também sorriram, também foram felizes, também viveram momentos de amor. Mas quantas imagens dessas experiências chegaram até nós? Quero que a fotografia seja uma possibilidade de preservar essas memórias para as próximas gerações”, explica o fotógrafo.

Ancestralidade e espiritualidade

Impressas em Fine Art sobre tela Canson, as 31 fotografias estão distribuídas em 12 núcleos expositivos. O percurso reúne imagens de diferentes períodos da produção de Ronald Cruz, com referências às paisagens e aos territórios onde os retratos foram realizados.

Entre os elementos presentes na mostra estão as águas, especialmente as do Rio Capibaribe, e referências a Exu, Oxum e Iemanjá. A relação do artista com as religiões de matriz africana também aparece na identidade visual da exposição, que aproxima o obturador fotográfico de ferramentas e símbolos associados a Ogum.

“Sorriso Negro também carrega minha relação com a ancestralidade e com a espiritualidade. Existem elementos nas imagens que fazem parte da minha vivência religiosa e da maneira como enxergo o mundo. A própria identidade visual da exposição é um gesto de gratidão a Ogum”, destaca Ronald.

Atividades gratuitas

A programação da exposição inclui atividades abertas ao público. Na sexta-feira (27), às 14h30, Ronald Cruz e a curadora Ana Carla Ferreira dos Santos participam de um bate-papo sobre a mostra e o processo de construção dos trabalhos.

Também estão previstas uma oficina gratuita de retratos, com inscrições pelo Instagram, e visitas mediadas pela equipe educativa do Museu Murillo La Greca, mediante agendamento pelo e-mail [email protected].

A exposição contará ainda com recursos de acessibilidade e um catálogo digital gratuito, que será disponibilizado no perfil oficial da mostra.

Serviço

Exposição: Sorriso Negro, de Ronald Cruz

Local: Museu Murillo La Greca, Parnamirim, Zona Norte do Recife

Abertura: Quinta-feira (26), às 18h

Período: Até 20 de fevereiro de 2027

Entrada: Gratuita

Informações: @exposorrisonegro