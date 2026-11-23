Shakira confirma 4 shows no Brasil entre 2026 e 2027; veja cidades
Apresentações fazem parte da turnê Las Mujeres Ya No Lloran World Tour e do evento Verão Atmosphere
Publicado: 23/11/2026 às 07:12
Shakira em show gratuito na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro (Pablo PORCIUNCULA/AFP)
Novos shows da cantora Shakira no Brasil foram anunciados neste domingo, 22. Além de Salvador, cujo evento já havia sido confirmado, Balneário Camboriú, Cariacica e Fortaleza são as outras cidades que terão apresentações da colombiana entre o fim de 2026 e o início do ano que vem.
A venda dos ingressos será feita pelo site FeverUp, que já conta com uma "lista de espera" de interessados na pré-venda em cada cidade.
As apresentações fazem parte da turnê Las Mujeres Ya No Lloran World Tour e do evento Verão Atmosphere. O anúncio oficial foi feito pela Fenix Entertainment, produtora que participa da organização dos shows de Shakira no Brasil.
A passagem mais recente da cantora pelo Brasil envolveu uma grande apresentação para cerca de 2 milhões de pessoas na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.
Os shows de Shakira no Brasil entre 2026 e 2027
31/12 - Balneário Camboriú (Santa Catarina) - Av. Atlântica
03/01 - Cariacica (Espírito Santo) - Estádio Kleber Andrade
06/01 - Salvador (Bahia) - Arena Fonte Nova
09/01 - Fortaleza (Ceará) - Arena Castelão