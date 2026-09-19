"É o presidente que mais investiu em cultura", diz Margareth Menezes sobre Lula em ato no Recife

Ministra participou do "Cultura com Lula", defendeu continuidade das políticas do setor e acompanhou cortejo pelo Bairro do Recife

Ministra Margareth Menezes durante passagem pelo Recife (Weslly Gomes/DP Foto)

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, defendeu neste sábado (19), durante agenda no Recife, a continuidade das políticas culturais do governo federal e afirmou que o presidente Lula (PT) foi quem “mais investiu em cultura na história do Brasil”. A declaração foi dada durante passagem da ministra pela capital pernambucana para participar do encontro “Cultura com Lula”, mobilização de apoio à reeleição do petista.

Em entrevista ao Diario, Margareth associou a defesa da permanência de Lula no Palácio do Planalto à retomada do Ministério da Cultura e de políticas direcionadas ao setor. Para a ministra, a estrutura reconstruída nos últimos anos ainda precisa ser aprofundada.

“Eu, também como cidadã, como pessoa que sou do setor cultural, sei a importância que tem a volta do Ministério da Cultura. E o presidente Lula é o presidente que mais investiu em cultura na história do Brasil. É preciso continuar com essa arquitetura toda que nós montamos aqui para frente, para a gente melhorar, aprofundar mais as políticas culturais”, declarou.

Margareth também ressaltou o peso econômico das atividades culturais. Entre as iniciativas do governo, citou a retomada da Secretaria de Economia Criativa, a Política Nacional Aldir Blanc, o fortalecimento dos Pontos e Pontões de Cultura e ações voltadas à cultura digital. “É importante a gente não perder de vista que a cultura, para além de todas as outras representações que ela tem, também é geração de emprego e renda”.

Ao falar sobre o envolvimento de artistas e produtores culturais na campanha eleitoral, Margareth argumentou que a mobilização está ligada à defesa das políticas implementadas para o setor. Segundo ela, o cenário atual é diferente daquele encontrado no início do governo Lula, embora ainda haja demandas a serem atendidas.

“Nós todos do setor cultural sabemos a falta que faz não ter o Ministério da Cultura para trazer políticas direcionadas para o setor. É um setor que tem uma potência de desenvolvimento, acontece no Brasil inteiro e estava muito carente. As políticas estavam paralisadas”, disse a ministra.

Aliados no Congresso

A gestora também levou a defesa do projeto político de Lula para além da disputa presidencial. Durante a entrevista, Margareth afirmou que o petista precisa contar, no próximo Congresso Nacional, com parlamentares alinhados ao governo.

“Nos momentos que eu posso, eu quero prestar essa solidariedade, estar também junto com o povo. O presidente Lula precisa também ter, no cenário da Câmara e do Congresso Nacional, pessoas que colem com o seu projeto de governo”, afirmou.

A agenda no Recife foi acompanhada por nomes ligados ao PT e à base política do presidente em Pernambuco, entre eles o senador Humberto Costa (PT) e a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos (PCdoB), além de candidatos à Câmara dos Deputados.

Cortejo pelo Recife Antigo

Após a agenda política, Margareth acompanhou um cortejo de blocos carnavalescos que integrou a programação do “Cultura com Lula” no Bairro do Recife.

Entre as agremiações que participaram da mobilização estavam o Eu Acho É Pouco, com seu tradicional dragão, o Elefante de Olinda, o Minhocão de Olinda e o Menino da Tarde. O cortejo também contou com orquestras de frevo e saiu das proximidades da Avenida Rio Branco, seguindo pela Rua do Bom Jesus em direção à Praça do Arsenal.

Artistas, produtores culturais e apoiadores de Lula acompanharam o percurso. Na Praça do Arsenal, a programação previa ainda apresentações e espaço aberto para manifestações de integrantes do setor cultural.

O encontro no Recife fez parte das mobilizações realizadas neste sábado em apoio à candidatura de Lula à reeleição. Além da capital, apoiadores do presidente promoveram uma atividade em Petrolina, no Sertão pernambucano.

