Com oito canções, obra reúne tradição das religiões de matriz africana, como mitologia dos orixás, candomblé nagô pernambucano e cultura iorubá, e participações pernambucanas e moçambicana

Conjunto traz Beto Xambá (voz e violão), Madson Japa (voz e percussão), Negra Dany (voz), Ninha Meneses (composição, voz) e Thúlio Xambá (composição, voz, cavaquinho e percussão) (Divulgação)

O grupo musical pernambucano Edún Àrá Sangô acaba de lançar o seu primeiro álbum, “Elo”, composta por oito canções. Com produção musical do próprio conjunto, formado por Beto Xambá (voz e violão), Madson Japa (voz e percussão), Negra Dany (voz), Ninha Meneses (composição, voz) e Thúlio Xambá (composição, voz, cavaquinho e percussão), o projeto, já disponível nas plataformas, também traz a participação de artistas de Pernambuco e de Moçambique, fazendo um diálogo e uma conexão entre culturas afro-brasileiras, percussões e cantos.

Memória, a identidade, a tradição e a continuidade são presenças no Edún Àrá Sangô, pensado pelo cantor, compositor, dançarino, músico e pesquisador Leonardo Salomão (1987-2024) em 2018 e estreando no ano de 2022. Também de Pernambuco, o poeta André Cordeiro assume uma composição e participa com uma poesia/voz. Já o moçambicano Otis Selimane contribui cantando em uma das faixas e tocando Mbira, instrumento musical do Zimbábue, país do continente africano.

“Com a existência desse disco, a gente acredita na referência cultural e artística para a valorização da cultura afro-brasileira, fortalecendo a tradição e a ancestralidade dos povos de matriz africana e as redes culturais afrodescendentes no Brasil e no mundo. Então, reforçamos sempre que o grupo une cantos do culto africano yorubá, o nagô pernambucano e a santeria cubana”, afirma Thúlio Xambá, compositor de uma das canções do álbum.

“O lançamento contribui para a valorização e preservação das tradições dos povos de terreiro. A realização é do próprio grupo Edún Àrá Sangô, que significa 'Pedra de Xangô', em homenagem ao orixá Xangô. É uma conquista da música afrocentrada e uma oportunidade de aproximar o público da cultura das religiões de matriz africana, com um repertório inspirado na mitologia dos orixás, no candomblé nagô pernambucano e na cultura iorubá, expressando na sonoridade e nas letras a riqueza afro-brasileira”, destaca Ninha Meneses, que assina três das oito composições.

O álbum “Elo” possui incentivo público, com financiamento pelo edital da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), por meio do Ministério da Cultura, Governo Federal, Governo do Estado de Pernambuco, Fundarpe e Secretaria de Cultura (Secult-PE).



