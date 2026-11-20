Grupo Edún Àrá Sangô conecta Pernambuco às raízes africanas no seu álbum de estreia 'Elo'
Com oito canções, obra reúne tradição das religiões de matriz africana, como mitologia dos orixás, candomblé nagô pernambucano e cultura iorubá, e participações pernambucanas e moçambicana
Publicado: 20/11/2026 às 12:11
Conjunto traz Beto Xambá (voz e violão), Madson Japa (voz e percussão), Negra Dany (voz), Ninha Meneses (composição, voz) e Thúlio Xambá (composição, voz, cavaquinho e percussão) (Divulgação)
O grupo musical pernambucano Edún Àrá Sangô acaba de lançar o seu primeiro álbum, “Elo”, composta por oito canções. Com produção musical do próprio conjunto, formado por Beto Xambá (voz e violão), Madson Japa (voz e percussão), Negra Dany (voz), Ninha Meneses (composição, voz) e Thúlio Xambá (composição, voz, cavaquinho e percussão), o projeto, já disponível nas plataformas, também traz a participação de artistas de Pernambuco e de Moçambique, fazendo um diálogo e uma conexão entre culturas afro-brasileiras, percussões e cantos.
Memória, a identidade, a tradição e a continuidade são presenças no Edún Àrá Sangô, pensado pelo cantor, compositor, dançarino, músico e pesquisador Leonardo Salomão (1987-2024) em 2018 e estreando no ano de 2022. Também de Pernambuco, o poeta André Cordeiro assume uma composição e participa com uma poesia/voz. Já o moçambicano Otis Selimane contribui cantando em uma das faixas e tocando Mbira, instrumento musical do Zimbábue, país do continente africano.
“Com a existência desse disco, a gente acredita na referência cultural e artística para a valorização da cultura afro-brasileira, fortalecendo a tradição e a ancestralidade dos povos de matriz africana e as redes culturais afrodescendentes no Brasil e no mundo. Então, reforçamos sempre que o grupo une cantos do culto africano yorubá, o nagô pernambucano e a santeria cubana”, afirma Thúlio Xambá, compositor de uma das canções do álbum.
“O lançamento contribui para a valorização e preservação das tradições dos povos de terreiro. A realização é do próprio grupo Edún Àrá Sangô, que significa 'Pedra de Xangô', em homenagem ao orixá Xangô. É uma conquista da música afrocentrada e uma oportunidade de aproximar o público da cultura das religiões de matriz africana, com um repertório inspirado na mitologia dos orixás, no candomblé nagô pernambucano e na cultura iorubá, expressando na sonoridade e nas letras a riqueza afro-brasileira”, destaca Ninha Meneses, que assina três das oito composições.
O álbum “Elo” possui incentivo público, com financiamento pelo edital da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), por meio do Ministério da Cultura, Governo Federal, Governo do Estado de Pernambuco, Fundarpe e Secretaria de Cultura (Secult-PE).