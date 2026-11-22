Sequência da comédia de sucesso dos anos 1990 está em desenvolvimento na Disney, segundo informações da Variety

Ator retornaria para a continuação, dessa vez envolvido também como roteirista, de acordo com publicação de revista americana (Disney/Divulgação)

De acordo com a revista Variety, a Disney estaria desenvolvendo uma sequêcia do clássico "Esqueceram de Mim", com Macaulay Culkin retornando ao seu icônico papel de Kevin McCallister. O longa original, dirigido por Chris Columbus, foi lançado em 1990 e teve outras cinco continuações.

Ainda não há detalhes divulgados a respeito do enredo. Segundo a publicação, os humoristas Seth Rogen e Evan Goldberg estariam envolvidos como roteiristas e produtores do filme, ao lado do próprio Culkin.

"Esqueceram de Mim" arrecadou US$ 476 milhões e se tornou um dos maiores sucessos daquela década. O filme está disponível na plataforma Disney+.