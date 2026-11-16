Prefeito de capital do Nordeste anuncia show de Shakira em janeiro de 2027; saiba qual

Na turnê mais recente de Shakira que passou pelo Brasil, em 2025 apenas as cidades de Rio de Janeiro e São Paulo foram contempladas

Shakira, cantora na abertura da Copa do Mundo (AFP)

Shakira fará um show na Arena Fonte Nova, em Salvador, no próximo dia 6 de janeiro. A informação foi divulgada por Bruno Reis (União Brasil), prefeito da capital da Bahia, neste domingo dia 15.

"O evento será privado, sem utilização de recursos públicos, mas contará com o apoio institucional da Prefeitura. Uma iniciativa que movimenta a economia, gera emprego e renda, fortalece o turismo e projeta ainda mais nossa cidade para o Brasil e o mundo", escreveu Reis, que considerou a colombiana como "um dos maiores nomes da música mundial".

Na turnê mais recente de Shakira que passou pelo Brasil, em 2025 apenas as cidades de Rio de Janeiro e São Paulo foram contempladas. No último mês de maio, a cantora fez um show gratuito na praia de Copacabana, no Rio, que reuniu cerca de 2 milhões de pessoas.

Não há mais detalhes sobre venda de ingressos, preços e datas do show em Salvador ou em outras cidades no Brasil da turnê Las Mujeres Ya No Lloran, que deve passar pelo País nos próximos meses.

Na última segunda-feira, 9, a Fenix Entertainment, que faz a produção dos eventos de Shakira na América do Sul, já havia confirmado ao menos um show no Brasil, mas ainda não havia mais detalhes divulgados.

