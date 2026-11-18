Com atividades nesta quinta (19) e sexta-feira (20), a quarta edição do AfroFest celebra o Dia da Consciência Negra

As atividades do AfroFest se concentram no Pátio de São Pedro (Sérgio Bernardo/PCR)

O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra será celebrado no Recife com mais uma edição do AfroFest, festival independente dedicado à valorização da cultura e da música negra pernambucana. No próximo dia 20 de novembro, feriado nacional dedicado à memória e à resistência da população negra, o Pátio de São Pedro recebe a quarta edição do evento, com programação gratuita a partir das 15h. A agenda reúne música, dança, cultura popular, homenagens e empreendedorismo negro, por meio da Feira das Pretas.

Nesta quinta-feira (19), uma atividade formativa antecipa a celebração na Casa do Carnaval, no Pátio de São Pedro. Das 14h às 16h, a mesa "Elas Fazem Tudo: Mulheres Negras no Protagonismo da Cena Cultural de Pernambuco" reúne a produtora cultural Gabi Dias (Terra Café), a cantora Isaar e a jornalista Lenne Ferreira, com mediação de Jadion Helena, idealizadora do AfroFest. O encontro propõe um espaço de diálogo sobre a atuação e a contribuição das mulheres negras para a construção e o fortalecimento da cena cultural pernambucana.

Música

Já nesta sexta-feira (20), a programação começa às 15h, com a Feira das Pretas, seguida pela apresentação da DJ Afrobitch, às 16h. Ao longo da tarde e da noite, o público poderá acompanhar atrações como a Escola de Samba Gaviões Dourado, Márcio Rastamn, Baile Charme, Orquestra de Bolso e Shevchenko. A DJ Afrobitch também retorna em diferentes momentos da programação, conduzindo a trilha sonora do festival.

Homenagens

Um dos momentos especiais desta edição será dedicado ao reconhecimento de personalidades e instituições que contribuem para a preservação e a valorização da cultura negra pernambucana. Às 20h, o AfroFest presta homenagens ao Clube das Pás, ao Mestre Vavá, do Banhistas do Pina, e ao Bloco de Samba Turma Saberé, destacando trajetórias importantes para a história cultural do estado.

Memória e resistência

Idealizado e coordenado pela ativista e produtora cultural Jadion Helena, o AfroFest nasceu em 2023 com a proposta de criar um espaço de protagonismo para as manifestações culturais negras de Pernambuco. A iniciativa aproxima diferentes ritmos e tradições, reunindo expressões como samba, hip-hop, coco, afoxé, frevo e maracatu em uma celebração da diversidade e da ancestralidade.

"Recife já é uma referência nacional na realização de grandes festivais, e nosso objetivo é fazer com que a cultura negra e periférica — produzida pela maioria dos agentes culturais do estado — ocupe o protagonismo que merece. A criação de iniciativas como o Afrofest reafirma a nossa resiliência e o nosso legado ancestral, fortalecendo e democratizando a cena musical de Pernambuco", diz Jadion Helena.

A escolha do Pátio de São Pedro como cenário do festival também carrega um significado histórico. Integrante de um importante complexo cultural que se estende até o Pátio do Terço, o espaço foi palco de acontecimentos marcantes da história do Recife e permanece como referência da presença, da resistência e da memória da população negra na cidade.

A região também está próxima ao Pátio do Carmo, onde a cabeça de Zumbi dos Palmares foi exposta após sua morte, episódio relacionado à construção histórica do 20 de novembro como data de celebração da resistência negra. O evento conta com incentivo da Secretaria de Cultura do Recife e da Fundarpe.

SERVIÇO

Mesa formativa – “Elas Fazem Tudo: Mulheres Negras no Protagonismo da Cena Cultural de Pernambuco”

Quando: Nesta quinta-feira (19), das 14h às 16h

Onde: Casa do Carnaval (Pátio de São Pedro, Recife)

Participantes: Gabi Dias, Isaar, Mestra Judite, Lenne Ferreira, Luna Vitrolira e Jadion Helena.

Festival AfroFest

Quando: Nesta sexta-feira (20), a partir das 15h

Onde: Pátio de São Pedro, Recife

Programação:

15h - Feira das Pretas

16h - DJ Afrobitch

17h - Escola de Samba Gaviões Dourado

7h40 - DJ Afrobitch

18h - Márcio Rastamn

19h - Baile Charme

20h - Homenagens ao Clube das Pás, Mestre Vavá do Banhistas do Pina e Bloco de Samba Turma Saberé

20h30 - DJ Afrobitch

21h - Orquestra de Bolso

22h - Shevchenko

