"O Avesso da Pele", que foi alvo de censura em escolas brasileiras em 2024, inspira montagem do Coletivo Ocutá; estreia acontece nesta quarta-feira (18), na CAIXA Cultural Recife

Montagem adapta o premiado romance de Jeferson Tenório para os palcos (Foto: Leonardo Bonato)

Um dos livros brasileiros mais premiados dos últimos anos, “O Avesso da Pele”, de Jeferson Tenório, foi alvo de censura em escolas do país, em 2024, após questionamentos sobre trechos considerados "inadequados". Consagrada na literatura por retratar o impacto da violência policial em uma família negra, a obra ganhou uma adaptação teatral do Coletivo Ocutá.

O espetáculo homônimo circula pelo Brasil desde 2023 e estreia na CAIXA Cultural Recife nesta quarta-feira (18). A temporada acontece em duas etapas: a primeira segue até sábado (21) e a segunda ocorre entre os dias 25 e 28, sempre às 19h30. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 15 no Sympla.

O romance narra o luto de Pedro, que tenta entender quem realmente foi seu pai, Henrique, depois de perdê-lo em uma ação policial. Ambientada na Porto Alegre dos anos 1980, a trama revisita os sonhos interrompidos, os conflitos do casamento dos pais e a trajetória de um homem negro que buscava viver com dignidade e ternura em uma sociedade marcada pelo racismo.

“Assim como a literatura tem um poder imenso de transformar vidas e construir um futuro, principalmente para nossas crianças e adolescentes, acredito que o teatro também seja uma semente que plantamos e da qual colhemos belos frutos”, diz Alexandre Ammano, um dos quatro atores que dão vida aos personagens da montagem. Ele divide o palco com Vitor Britto, Bruno Rocha e Marcos Oli.

Dirigida pela pernambucana Beatriz Barros, a montagem de “O Avesso da Pele” põe o elenco em constante revezamento, fazendo com que todos os atores possam viver o pai e o filho ao longo da encenação.

Para Alexandre, que nunca havia experimentado uma proposta similar na carreira, essa dinâmica ajuda a dar mais leveza à peça. “Temos muita intimidade entre nós quatro e fazemos isso de maneira muito espontânea”, conta o ator. Dessa forma, o espetáculo atravessa temas dolorosos sem abrir mão da sensibilidade e do bom humor.

Além da violência policial explícita, a história mergulha nas engrenagens do racismo velado presente no cotidiano brasileiro. Por meio das memórias de Henrique como professor, a trama expõe os olhares de desconfiança, os comentários disfarçados de elogio e os limites invisíveis impostos a um homem negro em espaços majoritariamente brancos.

“Há uma passagem do livro que fala bastante sobre esse racismo velado, mais sutil, que é a cena da terapia. Acredito que ali conseguimos descrever bem essas violências que ficam nas entrelinhas”, destaca Alexandre Ammano. Ao trazer essa reflexão, a peça dá protagonismo ao funk, reivindicando a potência política e de protesto de um gênero musical historicamente criminalizado no país.

Como homem negro que já sentiu na pele várias das situações retratadas no espetáculo, Alexandre afirma que não é possível criar casca para esses episódios. “Quando entro em contato com o texto e lembro da primeira vez que li o livro, automaticamente vêm à tona as memórias de tudo o que já passei. Por mais que eu ache que estou curado ou blindado para novas experiências com o racismo, é sempre um dia após o outro. Ainda temos esperança de que as coisas possam melhorar e de que possamos construir outra perspectiva, mas essa é uma luta diária”, pontua.

Oficinas

Durante a temporada na CAIXA Cultural Recife, duas oficinas gratuitas serão oferecidas. Nesta quinta-feira (19) e sexta-feira (20) das 10h às 14h, a diretora Beatriz Barros ministra “Palavra-Feitiço”, um laboratório de interpretação que usa leitura, escuta e trabalho corporal para transformar o texto literário em cena. J

á no dia 25, das 10h às 13h, o Coletivo Ocutá conduz “Dramaturgia da Dança”, unindo corpo, movimento e memórias a partir da obra “O Avesso da Pele”. As atividades oferecem 30 vagas cada e são voltadas para artistas, pesquisadores e estudantes de artes cênicas de 18 a 50 anos. As inscrições já estão abertas, no site da CAIXA Cultural.

