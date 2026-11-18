Iniciativa volta a incentivar novos talentos, valorizar compositores e renovar os repertórios do frevo, homenageando um dos maiores intérpretes da história do ritmo

Cantor faleceu no último domingo (15) (Divulgação)

A Prefeitura do Recife anuncia a retomada, em 2027, do concurso musical dedicado ao frevo, que passa a se chamar Concurso de Frevo Claudionor Germano, em homenagem a um dos maiores intérpretes da história do ritmo. A iniciativa reconhece o legado do artista e reforça o compromisso da gestão municipal com a valorização e a renovação do frevo, patrimônio cultural do Brasil e da humanidade.

“Estamos fazendo uma justa homenagem a Claudionor Germano, um grande artista que nos deixou, mas cujo legado permanece vivo na história do nosso frevo. O concurso, que já existia e teve sua última edição em 2018, está sendo retomado com uma nova perspectiva, a partir de uma ampla escuta com quem faz cultura. Queremos aprimorar essa iniciativa, fortalecer a produção musical e garantir que o frevo continue sendo celebrado, renovado e transmitido às próximas gerações. Quem ganha com isso é a sociedade e toda a cultura recifense e pernambucana”, destaca o prefeito do Recife, Victor Marques.

A competição deve manter sua proposta de incentivar a criação musical, revelar novos talentos e renovar os repertórios do frevo, valorizando compositores, intérpretes e demais profissionais que contribuem para manter viva essa tradição pernambucana.

Para aprimorar a iniciativa, a Prefeitura promove, neste mês de novembro, escutas públicas com representantes da sociedade civil e do setor cultural. O objetivo é ouvir quem faz e vivencia o frevo, reunindo sugestões para melhorar o concurso e atualizar suas regras.

Com base nessas contribuições, serão definidas as mudanças no formato da competição. O primeiro edital tem previsão de lançamento para o primeiro trimestre de 2027.