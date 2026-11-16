A partir de episódios como a construção de Brasília e a ditadura militar, Raimundo de Moraes explora personagens femininas complexas

Livro "Mulheres com Mais de Três Parágrafos" será lançado no Teatro Arraial Ariano Suassuna (Foto: Divulgação)

O escritor Raimundo de Moraes lança nesta quinta-feira (19), às 19h, no Teatro Arraial, o livro “Mulheres com Mais de Três Parágrafos”, publicado pelo Selo Mirada. A coletânea reúne oito contos sobre mulheres de diferentes origens, gerações e condições sociais, em histórias que atravessam desejos, conflitos, relações de poder e momentos da história brasileira.

Com ironia, humor e olhar crítico, Moraes constrói personagens que amam, mentem, transgridem e desafiam convenções. As histórias combinam experiências íntimas e acontecimentos históricos, explorando as contradições que atravessam a vida dessas mulheres.

O livro nasceu da reunião de contos que o escritor já tinha guardados com novas narrativas desenvolvidas espontaneamente. Ao identificar características em comum entre os textos, Moraes percebeu a possibilidade de organizá-los em uma coletânea.

“Eu já tinha alguns contos na gaveta, depois surgiram espontaneamente outros. Percebi que havia duas características em todos eles: não eram narrativas dentro do padrão microcontos — ultrapassavam mais de dois ou três parágrafos — e as protagonistas eram todas mulheres. A ideia do livro surgiu a partir daí”, explica.

Entre os cenários das histórias estão a construção de Brasília, o golpe militar de 1964, o endurecimento da ditadura e os debates sobre a anistia. Esses contextos aparecem entrelaçados a experiências pessoais marcadas pelo desejo, pelo medo, pelo silêncio e pelas relações de poder.

A diversidade das protagonistas também é ressaltada no prefácio da escritora e professora Renata Pimentel, que destaca as diferentes origens, condições econômicas, identidades e experiências presentes na obra. Mesmo quando rompem convenções, as personagens continuam sujeitas a outras formas de opressão e contradição.

O próprio título sugere uma provocação sobre as narrativas construídas em torno das mulheres e as experiências que permanecem escondidas por trás das aparências. Moraes define o público da coletânea como leitores interessados em histórias com humor, ironia e reviravoltas.

“Mulheres com mais de 3 parágrafos não é um livro censura livre, é indicado para jovens e adultos que gostam principalmente de ler uma boa história. Histórias com ironia, humor, revelações, reviravoltas, mistérios”, provoca.

Raimundo por ele mesmo

Criado em meio aos livros, Raimundo de Moraes atribui à literatura parte de sua formação e da maneira como aprendeu a compreender o mundo. O contato com diferentes escritores e poetas ampliou seu repertório e apresentou outras formas de perceber a realidade.

“Sou um adulto que foi uma criança que cresceu no meio de livros. Não escolhi deliberadamente ser escritor. Mas acho que a literatura me ajudou em muitas coisas. Principalmente olhando, sentindo e descobrindo o mundo através dos olhares de outros escritores e poetas, de diferentes épocas e diferentes gêneros literários”, relata.

Em oito contos, “Mulheres com Mais de Três Parágrafos” reúne crítica social, deboche e contradições das relações humanas para apresentar personagens que escapam às definições convencionais.