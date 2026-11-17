Anitta tem um show agendado no dia 7 de fevereiro, durante o carnaval, em Olinda, Pernambuco

Anitta (Divulgação)

Indicada ao Grammy 2027, Anitta ainda não sabe se conseguirá comparecer à cerimônia de premiação, marcada para 7 de fevereiro em Los Angeles, nos Estados Unidos. O motivo é um compromisso profissional no Brasil: a cantora tem um show agendado para a mesma data, durante o carnaval, em Olinda, Pernambuco.

Em conversa com os fãs nas redes sociais nesta segunda-feira, 16 após interromper as férias para comentar a indicação, a artista afirmou que gostaria de participar da cerimônia, mas ressaltou que não costuma cancelar apresentações já contratadas.

"Eu já tenho show fechado há meses para o Carnaval. Eu tenho um monte de coisa fechada já, então… Eu nunca cancelei coisa com ninguém na minha vida", explicou.

A apresentação da artista em 7 de fevereiro está prevista para ocorrer no Carvalheira na Ladeira 2027, festival que será realizado entre os dias 6 e 9 de fevereiro, no Parque Memorial Arcoverde, em Olinda. A programação do mesmo dia também inclui nomes como Fisher, Xand Avião, Matheus e Kauan, Belo, Dilsinho e Timbalada.

Ainda no vídeo nas redes sociais, Anitta cogitou viajar para estar presente nos dois compromissos e brincou com a possibilidade de conseguir um jato particular. "[Se decidir ir] vou ter que pedir ajuda para todos meus patrocinadores para pagar um jatinho para chegar lá, [para] meus amigos ricos que têm jato. O meu jato só voa no Brasil."

A indicação de Anitta é na categoria Melhor Álbum de Música Global, com Equilibrvm. Esta é sua primeira nomeação nessa categoria e a terceira indicação ao Grammy, considerando também as disputas anteriores por Melhor Artista Revelação, em 2023, e Melhor Álbum de Pop Latino, em 2025.

Na edição de 2026, Caetano Veloso e Maria Bethânia venceram a mesma categoria com o álbum Caetano e Bethânia Ao Vivo. Em 2027, Anitta disputa o prêmio com Davido, Angélique Kidjo, Ayra Starr e Tems.