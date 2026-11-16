Além de Vagabundo Atual, o repertório reúne outras seis faixas inéditas (Nicolle Gomes/DP Foto)

O cantor pernambucano Léo Foguete escolheu a Praia dos Carneiros, em Tamandaré, no Litoral Sul do estado, como cenário para a gravação de seu novo projeto audiovisual, "Sem Hora Pra Pousar". A apresentação, realizada na tarde desta segunda-feira (16), reuniu sete músicas inéditas e marcou uma nova aposta do artista na mistura de ritmos e sonoridades.

O projeto, que já circulava pelo país em formato de festa, ganha agora registro audiovisual em Pernambuco com a brisa e o clima à beira-mar compondo o cenário escolhido pelo artista para a estética explorada no trabalho.

"Pernambuco é um lugar que eu sempre falo que é minha casa. Nada melhor do que se sentir acolhido e fazer as coisas acontecerem de uma forma leve. Música é vibe, é sentimento", declarou Léo Foguete ao Diario.

Com uma trajetória marcada pelo forró romântico e pelo piseiro, o artista conta que decidiu explorar novas sonoridades após sua participação no Grammy Latino, quando concorreu na categoria de Melhor Álbum de Música Sertaneja.

"Depois que fui ao Grammy, escutei várias músicas diferentes, estilos diferenciados, analisei muitos shows. Eu gosto de ver o que ninguém está fazendo para apostar, ir na contramão", disse o artista.

Entre as novidades do repertório está "Vagabundo Atual", gravada em parceria com o cantor mexicano Montoya. A faixa combina elementos do forró e do piseiro com o corrido mexicano, gênero tradicional do México que ganhou projeção internacional nos últimos anos.

"Chamamos um artista do México, o Montoya. Foi uma loucura porque ele não tinha visto, tirou o visto em cima da hora, deu certo e ele veio. É um ritmo que a gente não costuma ouvir comercialmente no Brasil, não é comum o corrido por aqui, e eu quis apostar nessa parceria", afirmou Léo.

Também ouvido pelo Diario, Montoya destacou a experiência de colaborar com um artista brasileiro e o contato com o público pernambucano.

"Foi a primeira vez que vim ao Brasil. Adorei os fãs brasileiros e acho que todos que escutarem vão gostar muito da música."

Sete músicas inéditas



Além de "Vagabundo Atual", o repertório reúne outras seis faixas inéditas: "Primeiro Eu", "Farol", "Tsunami", "Amuleto", "Saudade Feroz" e "Multiverso".

A principal aposta para o lançamento é "Primeiro Eu", que chega às plataformas digitais no dia 26 de novembro. Segundo a produção do cantor, as demais músicas serão disponibilizadas no início de dezembro.

Com uma proposta de sonoridade solar e atmosfera de verão, o projeto chega para traduzir a energia que o artista pretende levar ao público nesta temporada e em seus próximos trabalhos.

Após a gravação das novas faixas, Léo Foguete permaneceu no palco e apresentou alguns dos principais sucessos de seu primeiro álbum, "Obrigado Deus", entre eles "Morena Avelã", "Última Noite", "Faz Amor Tão Bem", "Cópia Proibida" e "Cabelo de Sol".

A estrutura montada na Praia dos Carneiros também será aproveitada para a gravação de outro projeto audiovisual do cantor, "Vibe de Verão", prevista para esta terça-feira (17).

"Esse projeto foi decidido meio que do nada, com várias mudanças de última hora, deixando fluir. Por facilitar a logística também, estamos fazendo hoje o Sem Hora Pra Pousar e amanhã vamos gravar o Vibe de Verão aqui também", completou Léo Foguete.