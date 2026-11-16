Casa Talks recebe Marcelo Silveira para discutir a importância do colecionismo na transmissão de conhecimento e na preservação da memória cultural

Encontro na Casa Antica Anexo 1 propõe discutir o colecionismo para além do acúmulo de objetos (Foto: Divulgação)

O artista plástico pernambucano Marcelo Silveira participa, nesta quarta-feira (18), de mais uma edição do Casa Talks, no Recife. Com o tema “Co-lecionar: entre a lembrança e o esquecimento, a construção de uma coleção”, o encontro propõe uma reflexão sobre as relações entre colecionismo, memória e criação artística.

Idealizado e conduzido pelo galerista Paulo Moreira, o projeto é realizado na Casa Antica Anexo 1, espaço dedicado ao design moderno brasileiro, ao mobiliário de ícones da arquitetura e à arte contemporânea, e promove um ciclo de debates sobre as conexões entre arte, arquitetura e mobiliário autoral.

A conversa propõe uma reflexão sobre como o colecionismo ultrapassa o simples ato de reunir objetos e interfere na criação artística e na percepção dos elementos cotidianos. A partir da trajetória de Marcelo, a discussão aborda as memórias preservadas nos materiais descartados, a ressignificação de objetos e o papel das coleções na preservação cultural.

“O trabalho do Marcelo Silveira permeia as noções de coleção, esquecimento e lembrança. Vamos conversar sobre a construção dessas coleções e sobre como esse gesto de resgate se reflete na obra dele”, pontua Paulo Moreira.

Co-lecionar: o olhar de Marcelo Silveira sobre o design

O interesse pelas características físicas dos materiais e pelas histórias que eles carregam atravessa a trajetória de Marcelo Silveira. Madeira, couro, papel, metal e vidro integram uma pesquisa que considera tanto as propriedades desses elementos quanto as memórias e os significados associados a eles. Essa abordagem dialoga com a proposta do Casa Talks, ao provocar arquitetos, designers e colecionadores a observar o mobiliário e a matéria-prima sob novos critérios éticos e estéticos.

O próprio tema do encontro parte de uma provocação em torno da palavra “coleção”, afastando o conceito de uma prática meramente cumulativa ou comercial. Para o artista, colecionar também está relacionado à educação, à formação e à transmissão de conhecimento. A expressão “co-lecionar” aproxima o ato de reunir objetos da ideia de lecionar, atribuindo à coleção uma função de compartilhamento e aprendizado.

“Quando eu digo 'co-lecionar', identifico na palavra um prefixo associado à ideia de lecionar, de educar e de formar. Na construção de uma coleção, você não pode deixar de considerar que um dos papéis fundamentais desse ato é desdobrar a informação, formá-la e passá-la adiante. É por isso que colecionar é totalmente diferente de apenas juntar: a coleção exige critérios de ordem ética, estética e afetuosa”, explica Marcelo Silveira.

Sobre Marcelo Silveira

Nascido em Gravatá, em 1962, Marcelo Silveira vive e trabalha no Recife, onde desenvolve uma produção que aproxima arte e memória. Sua obra transita entre escultura, instalação e colecionismo, ressignificando materiais como madeira, couro, papel, metal e vidro. Ao reunir e transformar objetos cotidianos e criações próprias, o artista rompe com suas funções originais e explora os sentidos afetivos e históricos que eles podem adquirir.

Sua trajetória inclui participações na 29ª Bienal de São Paulo, nas bienais do Mercosul e de Valência e no 35º Panorama da Arte Brasileira. Entre suas exposições individuais, destacam-se “Hotel solidão”, na Nara Roesler, em Nova York, e “1 Dedo de Prosa”, no MAMAM, no Recife. Em 2026, a exposição “O que sustenta”, no Paço Imperial, no Rio de Janeiro, acrescenta mais um marco à carreira do artista.