007: Robert Pattinson é confirmado como o novo James Bond
Robert Pattinson, que já tem experiências com grandes franquias como Batman e Crepúsculo, agora entra para protagonizar o 26º filme de 007
Publicado: 16/11/2026 às 13:39
Robert Pattinson foi confirmado como o novo James Bond (Divulgação)
Depois de meses de especulação e muitos atores considerados para o papel, Robert Pattinson foi oficialmente anunciado como o novo James Bond nesta segunda-feira (16). O ator, que já tem experiências com grandes franquias como Batman e Crepúsculo, agora entra para protagonizar o 26º filme de 007, que será comandado por Denis Villeneuve.
Concorrente tardio pelo papel de Bond, Pattinson venceu uma disputa que contava ainda com Nicholas Hoult (Superman), Josh O'Connor (Rivais), Callum Turner (Só Por Uma Noite) e Jack Lowden (Slow Horses). Ainda assim, o astro despontou como favorito nos últimos dias, inclusive recebendo uma proposta melhor da Amazon MGM que a feita para os rivais.
"James Bond é um dos personagens mais lendários do cinema, e confiarem o 007 a mim é a honra de uma vida", disse Pattinson em comunicado divulgado à imprensa estrangeira. "Dizer que esse é um papel dos sonhos seria um eufemismo. Eu não poderia estar mais animado por essa parceria (com a Amazon e Villeneuve) e pelo trabalho que farei com essa equipe fantástica."
Bond 26 marcará uma nova parceria entre o ator e Villeneuve, que trabalharam juntos em Duna: Parte Três. "Estou radiante de dar as boas-vindas a Robert Pattinson como nosso novo James Bond", disse o diretor. "Ele tem a alma atemporal do 007 e traz um espírito completamente novo. Mal posso esperar para começarmos as filmagens."
Ainda sem título oficial ou data de estreia, Bond 26 terá direção de Villeneuve e roteiro de Steven Knight, conhecido por Peaky Blinders.
Todos os filmes da franquia estão disponíveis para streaming no Prime Video.