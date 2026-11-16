Em sua quarta edição, o Projeto PEBA Itinerante reúne 36 artistas visuais e promove ações gratuitas de fotografia

Jason também registrou cerimônia religiosa no terreiro da Nação Xambá. Foto: Jason Gardner/Divulgação ()

Dez comunidades quilombolas de Pernambuco e da Bahia receberão exposições fotográficas e atividades educativas ao longo da nova edição do Projeto PEBA Itinerante – Afrobrasilidades de Pernambuco e Bahia.

A circulação começa nesta quarta-feira (18), a partir das 19h, no Quilombo Urbano do Portão do Gelo da Nação Xambá, em Olinda, onde será inaugurada uma mostra com trabalhos de 36 artistas visuais dos dois estados. A entrada é gratuita.

A mostra integra a programação do Festival dos Quilombos, realizado entre os dias 18 e 20 de novembro, e propõe um mergulho nas histórias, nas lutas e nas manifestações culturais dos povos originários e quilombolas. A parceria também contempla atividades gratuitas no Centro Cultural Xambá.

Na quinta-feira (19), às 14h, haverá uma oficina de contação de histórias voltada a estudantes de escolas públicas. Já na sexta-feira (20), o público poderá participar de uma oficina de fotografia e edição de imagens pelo celular, dividida em duas etapas: uma teórica, às 9h, e outra prática, às 14h, dedicada à produção de registros da própria comunidade.

Nesta quarta edição, o projeto homenageia o fotógrafo pernambucano Paulinho Filizola, que soma mais de 50 anos de carreira e tem uma trajetória marcada pelo registro documental e pela preservação da memória cultural de Pernambuco.

Há mais de duas décadas, ele atua como fotógrafo oficial do Terreiro Xambá, onde já catalogou mais de 70 mil imagens. A homenagem reconhece sua contribuição para a valorização da cultura afro-brasileira e da história da comunidade.

Segundo os idealizadores, o fotógrafo Sérgio Figueiredo e a arte-educadora Willy Amaral, a escolha da Nação Xambá para abrir a circulação reforça o compromisso do PEBA com o reconhecimento dos territórios tradicionais, de suas histórias e de seus protagonistas. A comunidade de Olinda é referência na resistência e na preservação das tradições afro-brasileiras.

SERVIÇO:

4 edição do PEBA Itinerante – Afrobrasilidades de Pernambuco e Bahia

Homenageado: Paulinho Filizola – fotógrafo pernambucano

Local: Quilombo Urbano do Portão do Gelo da Nação Xambá – Olinda/PE

18 de novembro de 2026 (quarta-feira)

19h – Lançamento do projeto e abertura da exposição fotográfica.

19 de novembro de 2026 (quinta-feira)

14h – Contação de histórias para estudantes de escolas públicas.

Local: Centro Cultural Xambá.

20 de novembro de 2026 (sexta-feira)

Das 9h às 12 - Etapa teórica da oficina de fotografia com edição em celular.

Das 14h às 17h - Atividade prática da oficina de fotografia.

Local: Centro Cultural Xambá.

Entrada gratuita.