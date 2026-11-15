Despedida a Claudinor Germano conta com velório no Paço do Frevo nesta segunda (16)

Programação também terá velório e cerimônia de cremação no cemitério Morada da Paz, em Paulista

Cantor Claudionor Germano faleceu aos 94 anos (Foto: Newman Homrich)

As cerimônias de despedida ao cantor Claudionor Germano, considerado o maior intérprete da história do frevo pernambucano, vão acontecer ao longo desta segunda-feira (16) no Recife. A partir das 9h, o corpo do artista será velado no Paço do Frevo, localizado na praça do Arsenal, no Bairro do Recife.

Em seguida, um novo velório acontecerá às 15h no cemitério Morada da Paz, em Paulista, Região Metropolitana do Recife. Por fim, a cerimônia de cremação será realizada no mesmo local a partir das 17h.

A Prefeitura do Recife, por meio do prefeito Victor Marques, decretou luto oficial de três dias no município pelo falecimento do cantor. A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, também determinou que a realização da homenagem no estado pelo mesmo período.

Claudionor Germano faleceu neste domingo (15) em sua residência, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, após enfrentar complicações de saúde decorrentes da doença de Parkinson. Reconhecido desde 2016 como Patrimônio Vivo de Pernambuco, o artista teve uma carreira de quase oito décadas e se destacou como principal intérprete do frevo pernambucano.