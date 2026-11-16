Festival Zuada: Mostra de Circo Daqui traz 12 apresentações gratuitas ao Hermilo Borba Filho

A Cia Devir destaca que a iniciativa foi realizada por meio de recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura do Recife (PNAB Recife) (Foto: Morgana Narjara)

Reunindo trabalhos desenvolvidos em residência artística pela Cia Devir, companhia de teatro pernambucana, o festival Zuada: Mostra de Circo Daqui chega nesta quarta-feira (18) ao Teatro Hermilo Borba Filho e traz 12 apresentações de artistas recifenses. Buscando novas possibilidades de linguagem a partir do universo do circo brasileiro, o projeto foi pautado pelas trocas coletivas feitas entre os envolvidos ao longo de 30 horas, o que culminou nas apresentações da mostra — marcada para as 19h, com entrada gratuita e acessibilidade em Libras.

Intitulada “Corpo Circense em Criação”, a residência surgiu do desejo de Vitor Lima e João Lucas Cavalcanti, fundadores da companhia, de compartilhar o conhecimento acumulado ao longo de tantos anos de trabalho na capital pernambucana. “Precisamos muitas vezes sair do estado para renovarmos nossas pesquisas e conhecimentos. É um prazer enorme poder reorganizar essa bagagem e contribuir na formação de outros alunos”, conta Vitor.

Serão apresentados os números: Assum Preto (Cia. Devir); Kairo (Monick Pequeno); TEAmo, MEamo (Ariel Moura); Mais Amor (Caetano); Território de Atrito (Fernanda Victor); Ainda assim, respiro (Karoline Melo); A cabeça da palhaça (Carresi/Palhaça RiRi de Ridiculana); Okupa: Sola pelo território (Palhaça Okupa); Deusa (Ilka Marcionila); Ribeirinha (Cecília Araújo); A Travessa (Ray/Kali Abola); e Modo Avião (Ornella). Ao fim do espetáculo, será realizada uma roda de diálogo para o compartilhamento das experiências vivenciadas na residência e dos processos de construção dos trabalhos apresentados.

“Sempre achamos muito importante ter essa aproximação com o público, justamente para termos esse momento especial de trocas, em que ideias, informações e dúvidas circulam. Entendemos a apresentação e a roda também como parte desse processo formativo da residência, para que os artistas possam se entender cada vez mais enquanto agentes que também precisam cuidar de suas criações e saber falar sobre seu trabalho”, conclui João Lucas Cavalcanti.